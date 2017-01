(tekst: HCL)

Zondag 5 februari DE STAD ALS VADERLAND

Tymen Peverelli werkt aan een proefschrift over de spanning tussen stedelijke en nationale identiteiten in België en Nederland in de 19e eeuw. Leeuwarden is een van de drie steden die in zijn onderzoek centraal staan. Hij vertelt over de herontdekking van het verleden in 19e-eeuws Leeuwarden.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1).

Aanvang: 14.00 uur.

Organisatie: HCL .

Meer informatie

Tymen Peverelli (1988) is promovendus geschiedenis en docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Na een studie geschiedenis in Boedapest en Amsterdam (cum laude) werkt hij sinds september 2014 aan een proefschrift over de spanning tussen stedelijke en nationale identiteiten in België en Nederland tijdens de negentiende eeuw. Hij publiceert in (populair)wetenschappelijke tijdschriften over nationalisme en culturele herinnering. Op dit moment is hij een coördinator van het scholenproject ‘EU in de Klas’, een initiatief van de UvA, de gemeente Amsterdam en ACCESS EUROPE in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.