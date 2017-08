‘Er is een groeiende vraag naar horeca in Leeuwarden en Tsien vervult hierin een mooie rol.’ Aldus Jesse Holdijk, de bedrijfsleider van Tsien, het café-restaurant aan de Stationsweg in Leeuwarden.

‘Dit is een prachtige locatie’, vertelt Holdijk en wijst op de vernieuwde Stationsweg. Momenteel is het er nog zandhappen en moeten de terrastafels bijna ieder uur worden schoongemaakt, maar het einde van de werkzaamheden is in zicht. ‘Nog een paar weken en we hebben hier een prachtige nieuwe weg voor de deur met aan de overkant een dubbelzijdig fietspad en aan deze kant een boulevard. De zaken die aan deze kant van de straat zitten, worden op deze wijze opgewaardeerd en dat verdienen ze ook.’

Tsien is gevestigd in het pand waar jarenlang hotel De Pauw was gevestigd. De Perzische tapijtjes die hier de tafels sierden, de historische bedden die als zitjes dienden en het biljart zijn allang verdwenen. Na De Pauw werd het pand ingericht als café Rembrandt, waar de toenmalige staatssecretaris Mark Rutte met de ook al weer vertrokken burgemeester Geert Dales in debat ging over veiligheid. Niets herinnert nog aan die periode. Tsien is een frisse zaak wars van poeha. Voor de inrichting is een stylist in de arm genomen die uitging van het principe: minder is meer. ‘De mooi verlichte drankenkast achter de bar is niet origineel, maar geeft sfeer aan zo’n grote ruimte. Ook de hoge tafels die haaks staan op de bar zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat. Dergelijke ingrepen breken de ruimte.’

‘We gaan hier uit van ons eigen kracht’, zegt Jesse Holdijk. Holdijk is afkomstig uit Brummen en heeft ervaring in het vak opgedaan bij diverse horecazaken. Wat hij daar leerde, brengt hij nu in Tsien in de praktijk. ‘Je moet niet al te veel kijken naar andere zaken. Je moet als zaak een duidelijk beleid hanteren, je personeel daarin meenemen en dat beleid consequent uitvoeren. Horeca is een dienstverlenend vak dat door professionals moet worden uitgevoerd. Zij moeten snel, efficiënt en doelmatig handelen en de klant optimaal bedienen. Het gaat hierbij om de juiste balans. Wij mogen nooit vergeten dat het bij horeca altijd om mensen gaat en dat iedere gast zo persoonlijk mogelijk geholpen moet worden.’

Tsien is nu ruim drie maanden open en men beoogt een internationaal (want dicht bij het treinstation) karakter uit te stralen. Of dit lukt moeten de klanten zelf maar bepalen door een bezoek te brengen aan de fraaie zaak. ‘We willen een eetcafé zijn maar ook een grand café. Je kunt hier genieten van het populaire all-in-concept, waarbij het vooraf duidelijk is wat je naderhand moet betalen. Zo kan men al vanaf 6 euro lunchen inclusief drankjes en voor 26 euro kies je bij Tsien twee gangen van de menukaart met daarbij onbeperkt tapbier, wijn en fris. Dat concept is populair bij groepen en daar is onze zaak zeer geschikt voor. Achterin hebben we enkele gezellige zitjes, zelfs in een u-vorm. Heel geschikt voor een leuk clubje. Het diner is helemaal ons ding, daar ligt de nadruk op. Daarna gaat de muziek een tandje hoger en is het tijd om leuk te borrelen.’