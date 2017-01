(tekst: persbericht van INCO Business Group)

“Nederland trekt meer buitenlandse investeerders aan in 2017, en biedt dankzij het Trump-effect mogelijkheden voor Europa tot groei.” Dat meldt Dennis Vermeulen, algemeen directeur van INCO Business Group in Amsterdam. Vooral uit de regio’s Brazilië , India en Midden Oosten groeit de interesse naar investeringen in Europa.

INCO Business Group, een organisatie die buitenlandse ondernemers begeleidt met investeringen in Europa, ziet het aantal verzoeken tot begeleiding maar liefst met 40% stijgen ten opzichte van januari vorig jaar. Zo kwamen er 140 verzoeken binnen, waarbij de groei met name zit in de Brazilië , China en India.

Na de zichtbare groei die in Canada al tijdens de presidentscampagnes aanzette, lijkt de trend door te zetten naar Europa, dat wordt gezien als een interessant vestigingsklimaat.

Meer buitenlandse investeerders

Onrust over de beleidsmaatregelen in de Verenigde Staten, met name op het gebied van protectionisme en immigratie, zorgen ervoor dat meer buitenlandse ondernemers en investeerders overwegen in Europa te investeren. “Voor de investeerders uit deze regio’s, speelt een lager belastingtarief een kleinere rol. Ze voelen zich wel graag welkom, en hebben graag zicht op een eventueel verblijf in Europa,”aldus Vermeulen.

INCO Business Group kondigt een poll aan onder een groep van 10.000 (buitenlandse) investeerders, waarbij de reactie op onder andere de Brexit, het Trump-effect, en andere politieke ontwikkelingen in kaart wordt gebracht.

Canada anticipeert op meer investeringen

Europa is niet het enige land dat hiervan profiteert. Vanwege het Trump-effect ziet Canada ruimte voor groei, en ondernam het direct stappen. Zo lanceerde het afgelopen maand de ‘Ottowa investment promotion agency’ met een budget van maar liefst 218 million dollar voor de komende 5 jaar. Tevens organiseerde het in december de eerste ‘Entrepreneur & Investor Immigration Summit’, waarbij de nadruk werd gelegd op het binnenhalen van buitenlandse investeerders.

Extra banen

De Verenigde Staten is een van de grootste investeerders van Nederland, en een welvarender VS betekent een waarschijnlijke groei van investeringen in Nederland. “Vorig jaar werden er door de Amerikanen meer dan 2500 nieuwe banen gecreëerd in Nederland, en het grootste deel van deze investeringen richtte zicht niet op de productie die voor de Amerikaanse markt bestemd is. Een eventuele verhoging van invoerrechten zal weinig effect hebben op deze cijfers”, zo voorspelt Dennis Vermeulen.