‘Trouwen is drama en komedie tegelijk. Eigenlijk is het allemaal theater.’ Dirk-Jan van Ravesteijn is een van de meest gevraagde trouwambtenaren van de gemeente Leeuwarden. In acht jaar tijd sloot hij zo’n vijfhonderd huwelijken. ‘Soms heeft een paar vlak voor de plechtigheid ruzie. Dan bel ik ze op: komen jullie nog?’

‘Het is eigenlijk allemaal theater, maar wel theater met een serieuze ondertoon. Bij mijn sollicitatie werd gevraagd of ik er geen geintje van zou maken omdat ik van beroep acteur ben. Nee, ik sta daar als trouwambtenaar, maar ik probeer het gezelschap wel zoveel mogelijk aan het lachen te krijgen.’ Acht jaar geleden begon Dirk-Jan van Ravesteijn – in Leeuwarden bekend als acteur, rondleider en eigenaar van Dirk-Jan van Ravesteijn Theater & Events – met zijn carrière als trouwambtenaar toen de gemeente Leeuwarden het instituut wilde verjongen. ‘Ik dacht: al die huwelijken dat is even een kwestie van teksten knippen en plakken en klaar is Kees, maar daarin heb ik mij lelijk vergist. Je duikt blanco in een gesprek en belandt in een film.’ En de ene film is de andere niet.

‘Ik word veel gevraagd en dat komt ook omdat ik als zelfstandige mijn tijd grotendeels zelf kan inrichten.’ Bij ieder te sluiten huwelijk legt hij een bezoek af aan het aspirant-echtpaar. ‘Dan ga ik naar hun huis en proef de sfeer. Daarbij let ik op hoe ze met elkaar omgaan. Het leukste is de non-verbale communicatie die ze delen. Ik ben als een spons. Hoe ze elkaar hebben ontmoet, dat weet iedereen wel. Dat breng ik alleen ter sprake als dat zo uitkomt. Ik schrijf alles op en leer de tekst uit mijn hoofd. Meestal duurt een toespraak veertig minuten. Als ze pech hebben een uur. Hahaha.’