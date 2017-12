Pisbakken voor de bourgeoisie

(Ingezonden)

Geachte redactie,

Lutz Jacobi (PvdA) dacht dat de tijden van Troelstra (SDAP) in Leeuwarden waren teruggekeerd. Er sprak wat zelfoverschatting uit. En toen rekende Willem Bosma van de Leeuwarder Courant zomaar uit dat het “Lutz-effect” zich niet eens had voorgedaan. De PvdA heeft daarop nog niet gereageerd.

Jacobi is van Kamerlid – na tussentijds tweemaal als provinciaal bestuurder te zijn geblokkeerd door de PvdA-top in Friesland – teruggezakt naar de Leeuwarder gemeenteraad. Troelstra had – zo wil de overlevering – niet zo heel veel fiducie in de gemeentepolitiek. Daar werden alleen ‘pisbakken voor de bourgeoisie’ gefinancierd, meende Pieter Jelles.

En ja hoor, te midden van de ‘coalitievorming’ onder leiding van een heuse (in)formateur (vroeger deden de lokale politici dat gewoon zelf, maar naarmate de gemeenten groter worden is er ook steeds meer uitheemse expertise nodig), en de financiële rampen (een beschamende onder curatele stelling van de hoofdstad door de provincie) krijgt de PvdA zo waar antwoord op in september gestelde schriftelijke vragen over ‘openbare toiletten voor vrouwen’.

We wisten dat nog niet, maar als vrouw kun je ook terecht in de Blokhuispoort ‘achter het infokantoor LF 2018. De organisatie van de CH dus, die zelf ook al onder financiële curatele is gesteld. Curatele van gemeente en provincie samen. Feitsma zat vooraan met Poepjes. Nu – nu de eigen huishouding in het geding zit – verblijft Feitsma het liefst in Aarhus en op Malta (vooral bekend door zijn lucratieve voorzieningen voor de gokindustrie en andere vormen van corruptie). In plaats van hier in deze mooie stad de tekorten omlaag te brengen.

‘Iepen Húske’

Terug naar de toiletten. Burgemeester en wethouders antwoordden de PvdA ook: “Er is een project gestart (samenwerking tussen ondernemers van de binnenstad, gemeente Leeuwarden en Culturele Hoofdstad) om meer semiopenbare toiletten beschikbaar te maken …… Onder de noemer ‘Iepen Húske’ is aan de ondernemer in de binnenstad gevraagd of zij hun toilet beschikbaar willen stellen…. Daartoe ontwerpt de stichting LF 2018 nu een sticker …. die de ondernemer op zijn deur kan plakken..”.

Zo zien we hoe de hele immense voorraad aan creatieve energie die dankzij de CH is losgemaakt, zelfs in stickers voor onze eigentijdse pisbakken tot bloei komt.

Vraag aan Lutz Jacobi en de PvdA-fractie: was het jullie bedoeling dat bij het toiletbezoek de deuren open blijven? Troelstra krijgt gelijk; niet alleen de lokale bourgeoisie wordt bediend, maar het hele rijke buitenland mag hier zijn plas komen doen. Vraag is nog even: is dit voldoende circulair opgezet? Is Bouwe de Boer hier wel in gekend?

Het blijft een eigenaardige boel. Gisteren hoorden en lazen we nog dat de Leeuwarder ondernemers (LOF-voorzitter en ondernemer Pieter Douma) ontevreden was over de CH en de gemeente. Het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF) steekt er nota bene een miljoen euro in, maar wordt verder nergens bij betrokken. En nu blijkt dat er toch samen met de ondernemers een schitterend kunstproject ‘Iepen Húske’ wordt gerealiseerd. Die ondernemers, en hun spreekbuizen , zoals Hayo Galema, liggen gewoon te slapen. Ze tellen hun zegeningen onvoldoende.

Laatste vraag: wanneer komt de Workumer Jan Lul Fontein op het Zaailand te staan?

