(tekst: persbericht)

Trio Wiebe in Friens

ΔELTA heet de tournee waarmee de driemansformatie WIEBE langs grotere en kleinere podia trekt. Zondag 5 maart zijn ze om 15.00 uur te zien in de kerk van Friens. Wiebe Kaspers (zang,toetsen, 1990), Daan Slagter (drums, 1993) en Florian den Holander (bas, 1991) willen laten horen wat zij als nieuwe popformatie te bieden hebben en dat doen ze met sfeerrijke popballads en energieke uptempo songs. Vorig jaar werden ze genomineerd voor de Friese Popawards voor hun album “Nei sa’n dei” . In ΔELTA zingen ze over de onderwerpen “waar ze mooi klaar mee zijn”: de levensvragen de jong volwassene. ‘Vannacht lag ik weer wakker. Wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik? Ik wil de wereld over met onze muziek. Maar kunnen we dat? Kunnen wij rocken? Moeten we niet als een gek overal spelen, kroegen waar het bier tot aan je knieën staat? Hadden we dat niet al lang moeten doen?’ En dit levert toegankelijke, speelse popmuziek op met Engels- en Friestalige teksten. En een optreden vol energie en muzikaliteit. ( zie ook www.swinswette.nl)