Zijn nep linzen ook linzen, vroeg iemand bij wie ik aan tafel een Toscaanse linzenschotel zat te eten. Ik keek even om me heen of er aan de andere kant van de tafel nog een plekje was zodat ik daar heen kon verhuizen om van het geouwehoer af te zijn. Maar nee, alle stoelen waren bezet en omdat ik toch voor een aimabel persoon wil doorgaan heb ik maar antwoord gegeven op de vraag. Zeker, nep linzen zijn ook linzen, doceerde ik. Maar waarom worden sommige soorten dan nep genoemd, was de volgende vraag. Je hebt Le Puy linzen en linzen die een naam gekregen hebben die er op lijkt om mee te liften op het succes van Le Puy. Gelukkig stond iemand aan de andere kant van de tafel op en kon ik weg.

Benodigdheden:

250 gram Le Puy linzen

2 eetlepels zonnebloemolie

1 gehakte ui

1 teen knoflook uit de knijper

5 deciliter kippen- of groentebouillon

5 bospeentjes, in dunne plakjes

1 kwart knolselderij in blokjes

150 gram cantharellen

1 gehakt bosuitje

gehakte peterselie

Bereidingswijze:

Fruit de gehakte ui en de knoflook in de zonnebloemolie zacht. Voeg de bouillon toe en breng alles aan de kook. Roer er na 10 minuten de blokjes selderij en de wortel doorheen. Kook alles zachtjes met een deksel op de pan tot de linzen gaar zijn. Breng de linzen op smaak met peper en zout. Roer het gehakte bosuitje en de peterselie er door. Borstel de cantharellen schoon en bak ze kort op hoog vuur in een beetje olie. Schep de linzenschotel in een schaal en de gebakken cantharellen er op.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma