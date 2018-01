(Tekst: Persbericht)

Leeuwarden, 15 januari 2018 – In 2018 is de Oldehove, het scheve symbool voor de stad Leeuwarden, het decor voor torenhoge projecties. Vier keer gaat een multidisciplinair, meertalig videokunstwerk in première. Lân fan taal, groot programmaonderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa, heeft hiertoe opdracht gegeven aan vier verschillende combinaties van Friese en anderstalige componisten, taalkunstenaars, musici, filmers en videokunstenaars. Onder hen bevinden zich Herman van Veen, Rodaan Al Galidi en Tsead Bruinja. Door het plein te voorzien van krachtige projectoren en speakers wordt elke projectie een totaalbeleving.

Roos van Geffen, artistiek adviseur Lân fan taal en curator projecties: “Normaal is taal een 1-op-1 beleving tussen mensen. We maken met de projecties taal tastbaar – ja, zelfs onontkoombaar – voor een groot publiek. We omringen ze met beeld en geluid. Ik denk dat dat heel krachtig werkt. Zeker omdat we spannende en onverwachte combinaties van kunstenaars hebben gemaakt.”

Taalflarden

Het eerste videokunstwerk ‘Foarlopich lân / Voorlopig land’ gaat op vrijdag 2 februari om 20.00 uur in première. Vanaf de tribune van het nieuwe taalpodium Obe en de rest van het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden is dan de gezamenlijke productie te zien van dichter Tsead Bruinja, zanger/cabaretier Herman van Veen en beeldend kunstenaar Jules van Hulst. Te zien is een tijdelijk landschap waarin de wind flarden verhaal voorbrengt en personages existentiële vragen stellen. Van Veen schreef elektronische muziek bij de gedichten van Bruinja en draagt diens teksten voor. Van Hulst maakte een symbolische en figuratieve beeldcollage.

Tsjêbbe Hettinga

Op vrijdag 13 april is de première van het tweede videokunstwerk. ‘Weagen / Waves / Wellen’ gaat over muziek als belangrijkste taal, muziek als poort tot beelden, geuren en herinneringen. Centraal staat de confrontatie van de Friese gedichten en stem van Tsjêbbe Hettinga en de Arabische gedichten en stem van Rodaan al Galidi. Ook komen Nederlandse, Duitse en Engelse stemmen in golven samen, waardoor het een méér dan meertalig kunstwerk is. Kinetophone en zangeres Élénie Wagner zetten de gedichten op muziek, in regie van René Duursma. Zowel de gedichten als de muziek roepen herinneringen op. Om dit te versterken worden beelden uit het Fries Filmarchief gebruikt, in een poëtische animatie van Antonia Rehnen.

Dialoog met de natuur

Zangeres/dichter Nynke Laverman, componist/slagwerker Sytze Pruiksma en videokunstenaar Douwe Dijkstra (van collectief 33 1/3) maken een poëtische mini-film over de taal van de mens versus de taal van de natuur. We kunnen ons geweldig uitdrukken, maar verstaan we de natuur nog? Zijn we in dialoog met onze bron? Laverman schrijft in het Fries een nieuw lied en een nieuw gedicht, die afwisselend voorbij komen in deze surrealistische film over een vrouw die zich langzaam en letterlijk terugtrekt uit de mensenwereld. Het Fries zal de confrontatie aangaan met een andere taal, hoogstwaarschijnlijk het Spaans. Première: 27 juli.

Koninkrijkstalen

Het vierde en laatste videokunstwerk is te zien vanaf 5 oktober. Muziek- en woordcollectief VANTA – bestaande uit zangeres Amber Nijman, percussionist Vernon Chatlein en spoken word artiest Juan-Carlos Goilo – duikt in de vier koninkrijkstalen. Wat zijn gelijkenissen in de oudst geschreven gedichten uit de bovenwindse Caribische eilanden (in het Engels), de benedenwindse Caribische eilanden (Papiaments), Friesland en Nederland. VANTA wordt voor de gelegenheid aangevuld met een nader bekend te maken artiest.

Festivals rond premières

De projecties zijn elke donderdag- tot en met zondagavond gratis te zien, vanaf donderdag 1 februari (try-out) tot en met zondag 25 november 2018. De aanvangstijd is per periode verschillend, samenhangend met het moment waarop de zon ondergaat. In elk premièreweekend organiseren Lân fan taal en festivalorganisatie Explore the North in Leeuwarden een gratis toegankelijk minifestival. De eerste editie vindt plaats van 2 tot en met 4 februari. Op het programma onder meer: spreekbeurten op boten en een kunst-taal-laboratorium voor kinderen.

Over Lân fan taal

Lân fan taal richt binnen Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018) een vrijstaat op voor alle talen van de wereld. In Lân fan taal wordt de taal gevierd met tentoonstellingen, installaties, videomapping, taalobjecten, festivals en een meertalige programmering met schrijvers, dichters en musici. In het hart van Lân fan taal, op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, is speciaal het eerste taalpodium van Nederland verrezen: Obe.