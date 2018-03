(tekst: persbericht)

Michel Mulder, Marrit Leenstra, Anice Das en Jesper Hospes doen op woensdag 21 maart mee aan de derde editie van De Zilveren Bal in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Eerder kondigde de organisatie de komst van Floor van den Brandt, Michelle de Jong, Dione Voskamp en de Noorse Bjørn Magnussen en Henrik Fagerli Rukke al aan.

Absolute top

Hiermee heeft de organisatie een aantal echte topsprinters aan de start. Michel Mulder is nog steeds de enige Nederlandse Olympische Kampioen op de 500m en bewees zijn vorm kortgeleden nog door Nederlands Kampioen kortebaan te worden. Het wordt voor Michel de eerste keer dat hij aan de start van De Zilveren Bal verschijnt.

Leenstra beleeft een goed seizoen. Ze behaalde twee Olympische medailles in Korea en aast ook op het podium bij De Zilveren Bal. Anice Das deed in 2016 voor het eerst mee en strandde toen in de halve finale. Das reed tijdens het OKT in december de snelste tijd op de 500 meter en plaatste zich daarmee voor de spelen. Ze behoort tot de grote favorieten om met de zilveren bal naar huis te gaan.

Revenge

Jesper Hospes werd de afgelopen edities tweede en derde bij De Zilveren Bal. “Volgens mij blijft er maar één plekje over”, aldus Hospes, die zijn zinnen heeft gezet op een overwinning dit jaar. Hij toonde zijn vorm door de kortebaanwedstrijd op natuurijs in Nijelamer te winnen.

Internationale namen

De Zilveren Bal is niet alleen een Nederlands feestje. Zo hebben de Noorse rijders Bjørn Magnussen en Henrik Fagerli Rukke zich afgelopen week aangemeld. Volgende week maakt de organisatie meer buitenlandse deelnemers bekend.

Historische theatervoorstelling

Speciaal in het kader van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa neemt De Zilveren Bal haar bezoekers dit jaar mee in een tijdreis door de historie van het kortebaanschaatsen.

Voorafgaand aan het hoofdtoernooi vindt er een schouwspel plaats wat zich afspeelt in de geschiedenis van het kortebaanschaatsen. De bezoekers worden meegenomen ‘van vroeger naar nu’ en maken kennis met de prachtige tradities van het sprinten. Na afloop van de theatervoorstelling begint de derde editie van De Zilveren Bal.

Kom op woensdag 21 maart 2018 naar De Zilveren Bal in de Elfstedenhal in Leeuwarden! Kaarten zijn voor €12,50 verkrijgbaar via www.dezilverenbal.nl en de kassa van de Elfstedenhal.