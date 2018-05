Financiële tegenvallers gemeente Leeuwarden

Wethouder Feitsma waakt over ons

(Van een correspondent)

Temidden van een poel van andere – helemaal niet zo geruststellende – cijfers vonden we een overzicht van mee- en tegenvallers bij de diensten van de gemeente.

Tegenvallers (x 1000):

A. Ontwikkeling Veiligheidsregio – 517

B. Stadstoezicht – 161

D. Facilitaire kosten – 124

E. ICT-infrastructuur – 166

F. Stelpost infrastructurele werken – 117

G. Areaaluitbreiding; grijs,groen en blauw – 510

H. Diversen – 168

Totaal -1.763.000

Daar staat slechts één meevaller tegenover genoemd:

OZB-opbrengst + 728

Mooi dat de OZB er is. Maar dan houd je nog een min over van 1.035.000.

Daar treuren we niet om. Via een vrijval reservering collegeprogramma van 1.000.000 komen we op een eindtotaal van –35.000. Dan ziet het er alweer aardig neutraal uit. Toch? Wethouder Feitsma waakt over ons.

Later meer – naar we hopen – over de poel van becijferingen in de ’Voorjaarsbrief 2018 Financieel Perspectief’.