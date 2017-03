(Tekst: Fryslân 1)

Leeuwarden mocht Culturele Hoofdstad 2018 worden wegens een opmerkelijk hechte gemeenschap in deze provincie. Nu concludeert Ton F. van Dijk, de eerste en inmiddels oud-directeur van het culturele project, dat die gemeenschap helemaal niet bestaat.

Door Wiebe Pennewaard

We beginnen in Oosterwolde. Hier stonden twee dames te praten met een meneer, alle drie zo te zien zestigers, bij de pinautomaat van de Rabo in de Stationsstraat. Hoe bevalt het in Elsloo, vroegen ze. Ah, prima, ik was er zomaar thuis, vertelde hij opgewekt. Ze moesten namelijk weten dat Elsloo slechts zeshonderd inwoners heeft, maar die houden samen minstens dertig verenigingen en clubs op de been. Minstens!

Lees hier verder