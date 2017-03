(tekst: F side – Ton F. van Dijk interviewt Ton F. van Dijk)

Kanker: “Ik ben er achter gekomen dat de Mienskip niet bestaat”

In september 2015 vertrok hij noodgedwongen door ziekte als CEO van Culturele Hoofdstad 2018. Samen met burgemeester Ferd Crone, Commissaris van de Koning John Jorritsma en anderen had hij zich enthousiast ingezet voor de Friese Mienskip. Tot hij ziek werd dus. Maar hoe is het hem sindsdien vergaan? F-site in gesprek met oprichter Ton F. van Dijk over afscheid nemen, de diagnose kanker en de betekenis van Iepen Mienskip.

Hoe is het u vergaan sinds uw vertrek bij Culturele Hoofdstad?

Niet heel goed.

