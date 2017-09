Toename belangstelling voor flexibele, duale en deeltijd opleidingen aan NHL Stenden



Op dinsdagavond 29 augustus jl. organiseerden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool gezamenlijke een Infoavond voor alle flexibele, duale- en deeltijdopleidingen. Vorig jaar mocht de NHL ruim honderd bezoekers verwelkomen. Op de gezamenlijke Infoavond kwamen er bijna drie keer zoveel.

Om 17.30 uur liep de informatiemarkt al vrij snel vol. Tijdens deze avond is veel informatie verstrekt over associate degrees, bachelor-, masteropleidingen en cursussen en gingen belangstellenden in gesprek met docenten en studenten. Een aantal bezoekers schreef zich gelijk in voor één van deze opleidingen. In september starten de opleidingen.

Over flexibel studeren

Bij flexibel onderwijs kunnen studenten onder andere hun eigen leerroute bepalen en in eigen tempo studeren. Steeds meer mensen, die werk en/of gezin willen combineren met een studie, vragen om flexibel, duaal of deeltijd onderwijs. De Nederlandse overheid is daarom sinds 2016 gestart met de pilot flexibilisering. Het grootste deel van deeltijd- en duale opleidingen van NHL en Stenden doen mee aan deze pilot. Beide hogescholen zijn inmiddels tevens fusiepartners. Meer informatie over flexibel onderwijs is te vinden via: