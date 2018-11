Wethouder Feitsma kan ook naar Straatsburg

(Van een medewerker)

Heel onlangs mocht wethouder Feitsma naar een prestigieuze bijeenkomst in Florence van burgemeesters van Europese Culturele Hoofdsteden. Waarom onze eigen hoofdman Crone verstek liet gaan, en loco Sjoerd Feitsma stuurde, begrijpt niet iedereen. Vooral ook omdat de Leeuwarder burgemeester als man van CH 2018, samen met zijn collega van Athene (ooit de eerste CH) een openingsspeech op dit congres mocht houden. Zo’n kans laat je toch niet schieten.

Feitsma moest in plaats van Crone het woord doen. Liwwadders was erg nieuwsgierig en vroeg om de tekst van het Leeuwarder verhaal. Antwoord: onze wethouder/burgemeester heeft voor de vuist weg gesproken. Toe maar, Sjoerd schudt het zo maar uit de mouw. De culturele zusterstad Valletta/Malta 2018 stond niet bij de feestredenaars. Ze zijn in diskrediet geraakt en schijnen maar niet meer naar deze bijeenkomsten te komen. Of ze zijn niet meer welkom. De veronderstelde Europese culturele mienskip kent verschillen.

Ondertussen trekt men zich in Friesland de haren uit het hoofd wat er nu na 2018 moet gebeuren. De zogenaamde ‘legacy’ (= erfenis) levert veel kopzorgen op. De LC staat er bol van.

De provincie (gedeputeerde Poepjes) heeft al enkele miljoenen opgehoest om invulling aan de erfenis te geven. Daaruit moet allereerst een ‘organisatie’ bekostigd worden. We hadden gedacht dat het Fries Museum dit er wel bij kon doen, maar blijkbaar is er geld nodig voor mensen als Oeds Westerhof die uiteraard recht hebben op een goed gesalarieerde afkick-periode.

We noemden Sjoerd Feitsma die in januari 2018 op Malta nog trots op de foto’s stond met zijn Maltese collega Bonnici van Cultuur. Het drong bij mensen als Feitsma pas langzaam door dat het op Malta niet pluis was. De moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in oktober 2017 leek aan de aandacht ontsnapt. Pas na enige maanden in 2018 ontstond het besef dat de CH Valletta misbruikt werd voor politieke doeleinden. De Friese directeur Van Bekkum van LF 2018 ging aanvankelijk ernstig in de fout. Het was allemaal ‘oud nieuws’ en aan de politiek ging hij zijn vingers niet branden. Net op tijd draaide Van Bekkum bij: hij verbrak alle diplomatieke betrekkingen. Poepjes haalde met veel moeite minister Bonnici naar Leeuwarden. Die gaf geen krimp: op Malta was niets aan de hand. Sindsdien horen we van provincie en gemeente niks meer over dit pijnlijke onderwerp. Zou Feitsma In zijn openingstoespraak in Florence het thema nog hebben aangeroerd?

Feitsma is een reislustig man. De vliegtocht naar Florence werd met een bedrag van € 800,- bekostigd. Of dat vliegen voldeed aan de duurzaamheidsnormen van stichting Fossielvrij Friesland, waar de Leeuwarder ambtenaar De Boer de scepter zwaait, daar hebben we geen mededeling over gekregen.

Liwwadders zou het goed vinden als via de ‘legacy’ ook een en ander werd gedaan rond het thema persvrijheid en de positie van de journalistiek. De casus Malta past daar goed in. Oeds Westerhof heeft vast nog wel enkele ideeën, die met zijn nieuwe ‘organisatie’ tot uitvoer kunnen komen.

Shift News (Malta) meldt het ‘World Forum for Democracy’ in Straatsburg, dat dit jaar opgedragen is aan Daphne Caruana Galizia. Allerlei belangrijke instellingen, zoals de Raad van Europa, en de regio Grand Est spelen een rol. Als Feitsma zo snel even naar Florence kon – hij was eerder ook in Japan – dan kan hij dit Forum nog net halen. Hij wil vast graag weg uit het dal der financiële tekorten, waar Leeuwarden in verzand is geraakt. Ook door culturele projecten, aan de wieg waarvan deze wethouder stond. We kennen ze allemaal: Neushoorn, Blokhuispoort, Bibliotheek, etc.. Ooit – nog niet wethouder maar eenvoudig fractieleider van de PvdA – beloofde Feitsma ons dat via drastische bezuinigingen op cultuur in Leeuwarden een gezonde financiële huishouding gerealiseerd kon worden. Daarvan werd het instituut Parnas het grootste slachtoffer, als haat-object van met name wethouder Diks van Groen Links, met daarnaast kleinere vangsten zoals de beiaardier en de lokale omroep.

Het verhaal Feitsma in de Leeuwarder politiek stemt op dit moment niet vrolijk. Zijn partij – de PvdA – doet er niets aan. Welke verlamming heerst daar toch.