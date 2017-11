Tjeerd van der Hoek is de nieuwe eigenaar van het monumentale pand De Utrecht aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. De Utrecht is een van de meest bijzondere monumenten in Friesland. Het pand is in 1903 gebouwd in de stijl Jugendstil door A.J. Kropholler en J.F. Staal in opdracht van verzekeringsmaatschappij De Utrecht. De laatste jaren is het pand in gebruik als kleinkunsttheater onder de naam De Vier Pelikanen. Dit theater wordt gerund door Jan-Dirk van Ravestein.

Van der Hoek is vermogend geworden als grootste wijnimporteur van Nederland. Hij is eigenaar van de websites wijnvoordeel en wijnbeurs. Eerder was hij eigenaar van wijnhandel Baarsma in Gorredijk en van Wielinga in Leeuwarden. Van der Hoek laat het Jugendstil gebouw momenteel restaureren. De kleinkunstfunctie onder leiding van Van Ravestein wordt gehandhaafd.