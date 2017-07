(Tekst: Persbericht)

Twintig projecten aan hoofdprogramma toegevoegd

LEEUWARDEN – Het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 is met bijna twintig projecten uitgebreid. ,,Het zijn door de mienskip bedachte projecten die een groot en vaak internationaal publiek trekken”, zegt de kersverse directeur Tjeerd van Bekkum. ,,Alle plannen, deze inspanningen, deze explosie van creativiteit, hier gaat het dus om.” Tot 5 oktober, wanneer het definitieve programma bekend wordt gemaakt, verzamelt Leeuwarden-Fryslân 2018 alle programmadetails.

Een van de betrekkelijke nieuwkomers in het hoofdprogramma is Sjen yn it Tsjuster, een project dat de overleden (2013) Friese dichter Tsjêbbe Hettinga eert. ,,We doen hem met dit evenement recht”, stelt Tjeerd van Bekkum. ,,Mede dankzij Tsjêbbe die een geweldige ambassadeur van Culturele Hoofdstad was, staan we hier met z’n allen.”

Leeuwarden-Fryslân 2018 krijgt een hoofdprogramma en een iepen mienskipsprogramma; samen vormen ze het totaalprogramma. Met dus zo’n 60 projecten in het hoofdprogramma die de (inter)nationale bezoekers moeten trekken en het iepen mienskipsprogramma, waar zich zo’n 800 initiatieven hebben aangemeld. De agenda met mienskipsinitiatieven puilt met vele honderden evenementen uit. ,,LF2018 leeft in de harten van veel Friezen”, stelt Van Bekkum. ,,En dat vind ik prachtig.”

De honderden initiatiefnemers hebben Leeuwarden-Fryslân 2018 omarmd, stelt Van Bekkum: ,,Van Workum tot Burum en van De Hoeve tot Het Bildt. Er is zóveel gaande. Ik werk mee om dat zichtbaar te maken, daarom ben ik hier.” Het programma zal doorgroeien. ,,Want Leeuwarden-Fryslân 2018 is ook een dynamisch proces”, zegt Van Bekkum. ,,De honderden veelal Friese plannenmakers zijn namelijk ontzettend creatief. De mienskip blijkt een kweekvijver van talent.”

Website friesland.nl live

Dinsdag 18 april gaat de website van Leeuwarden-Friesland 2018 vanaf 18.00 uur over in friesland.nl. Wie de url 2018.nl intikt, wordt automatisch doorgelinkt naar friesland.nl. Deze website, beheerd door LF2018 en Merk Fryslân, is vanaf 5 oktober ook het adres voor de online kaartverkoop.

De projecten die nu alvast definitief uit het mienskipsprogramma worden overgenomen zijn:

Ljochtstil Earnewâld, Sjen yn it Tsjuster, Iepen Doar(p), Lûd Rijs, Slachtemarathon, Triënnale Beetsterzwaag, Finestra Aperta, The Tall Ships Race, Wereldburgers van de Voorstreek, Colorfield Performance, Dorp Europa, De Pauperfontein, Koloniën van Weldadigheid: Into Nature en Proeftuin NL: Places of Hope.

De mienskipsprojecten De Stormruiter, Opera Spanga, Iepen Up en The New Generation behoorden al enige tijd tot het hoofdprogramma. Op friesland.nl staat het volledige overzicht van het programma in ontwikkeling tot nu toe.