Tien gezellige minuten in het havenkantoor

Tijdens mijn bezoekje van tien minuten aan het jachthavenkantoor in de Prinsentuin kwamen er in die zelfde tijdspanne maar liefst zes andere personen het kantoor binnen. Alle zes kwamen ze met een klacht of aanmerking. Je zou hopen dat met ons grote feest voor de boeg, deze bezoeken zouden leiden tot wat in veiligheidskringen wordt aangeduid als PRIO 1, een aandachtspunt in de hoogste categorie. Dat was gelukkig ook zo. De havenmeester loste alle problemen op. Hij bleek in staat om alle klachten direct te verhelpen en uitleg te geven over het hoe en waarom. Maar hij kan wel aan de gang blijven, want zicht op een structurele verbetering is er nog niet.

In alle gevallen ging het om de betaalapparatuur in de haven. Wat er precies aan de hand is met de apparaten die het handwerk moeten uitbannen, is mij niet geheel duidelijk. Het lijkt te gaan om klein leed dat gemakkelijk te verhelpen valt. De ene recreant kreeg een strook uit de automaat waarmee wordt aangegeven dat er betaald is voor de ligplaats met daarop een verkeerde datum. De havenmeester corrigeerde het euvel met een viltstift. Aan een andere recreant vertelde hij dat het wellicht niet zo verstandig is om negen euro op zijn jachthavenbetaalkaart op te laden wanneer hij slechts incidenteel gebruik maakt van de Leeuwarder haven. Stroom en water zijn tamelijk goedkoop en dus was twee euro ook voldoende geweest; bij een andere haven moet de recreant opnieuw opladen. De volgende recreant had een probleem in het washok waarbij opnieuw de oplaadkaart een rol speelde. Een derde vroeg gewoon om de dichtstbijzijnde Jumbo. Stuk voor stuk werden de recreanten volledig (niet een beetje) geholpen door de havenmeester.

Toch vroeg ik mij af: is dit nu niet wat wonderlijk, zoveel klachten in tien minuten? Kan dit ook anders? Natuurlijk, zei de havenmeester, kan dit anders. Maar sommige molens komen pas in beweging wanneer het vriest. Voorlopig inventariseert de havenmeester slechts alle mankementen, want het blijkt veel voeten in de aarde te hebben om de verantwoordelijken in de benen te krijgen. De strook met de verkeerde datum is een kwestie van het opnieuw instellen van de automaat. Moet niet zo moeilijk zijn. Ook andere aanpassingen vereisen niet al te veel inspanning. Waarom dit morgen niet kan gebeuren moet u de havenmeester zelf maar vragen. De gemeente Leeuwarden heeft de automaten besteld bij het bedrijf Seijsener maar, als ik het goed heb begrepen, een te krap contract met deze firma afgesloten om reparateurs bij malheur in de auto te laten springen.

Gelukkig hebben we in de Prinsentuin een havenmeester die problemen wél oplost en de recreanten het gevoel geeft dat ze meer dan welkom zijn. Het waren tien gezellige minuten in het havenkantoor.

Andries Veldman