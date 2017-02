CdK Tichelaar (PvdA) en Chateau Coevorden

Voorganger Relus ter Beek (PvdA) spande zich al in voor het Chateau

(Van een medewerker)

Volkskrant en Dagblad van het Noorden deden onderzoek naar de handel en wandel van de Drentse Commissaris van de Koning (CdK) Tichelaar (PvdA).

Dat levert fraaie staaltjes op. Het meest onthutsend is naar onze bescheiden mening nog de rol van Tichelaar in de affaire Van der Tuuk, de PvdA-gedeputeerde in Drenthe die daar nog niet zo lang geleden uit het provinciaal bestuur werd gegooid. Terwijl de goede Van der Tuuk in 2015 nog Drents politicus van het jaar was. De omstandigheden waren en zijn nog weinig helder. Partijgenoot Tichelaar heeft volgens het onderzoek van beide dagbladen hierin een doorslaggevende rol gespeeld. Hij zou de sociaaldemocratische fractie in de staten als volgt overtuigd hebben:

“Tichelaar laat het fileermes links liggen en grijpt zijn kettingzaag. Hij laat niets heel van zijn partijgenoot, zeggen mensen die erbij waren. Van der Tuuk zou labiel zijn en besluiteloos….. Om het provinciebestuur te redden gooit Tichelaar zelfs de integriteit van Van der Tuuk te grabbel.” Bij vroegere ruzies binnen de VVD werd over “bloed aan de blazers” gesproken. Hier worden partijgenoten meedogenloos afgezaagd.

Een rol speelt het “kasteel Coevorden” waar, als we het goed hebben begrepen, aangetrouwde familie van Tichelaar de exploitatie verzorgt. Die familie heeft weer onenigheid met de gemeente Coevorden. Tichelaar verwaardigde het zich de gemeente onder druk te zetten. Er zou bij het hotel sprake zijn van financiële problemen. Overigens verloor “kasteel Coevorden“ de rechtszaak en heeft de gemeente nog tonnen tegoed van het hotel, aldus Volkskrant en Dagblad van het Noorden.

En ineens schoot er ons iets in herinnering. In 2008 kwam de Leeuwarder Courant (LC) met een opmerkelijk verhaal over toekenning van de IPR (Investerings Premie Regeling) voor het “kasteel Coevorden”. Het Leeuwarder Aqua Zoo kon geen IPR krijgen. Coevorden uiteindelijk wel – met creatieve toepassing van de regels door noordelijke bestuurders en ambtenaren. Volgens de LC ging dat zo:

“Het heetste hangijzer is al bijna twee jaar de restauratie van Chateau Coevorden. Dit kasteel wordt omgetoverd tot hotel. Eigenaar Jos Wijland vroeg eind 2006 een IPR-subsidie aan, maar die voldeed lang niet aan de voorwaarden. De harde sluitingstermijn was overschreden, het project was onvoldoende onderbouwd en de geclaimde overheidsbijdrage was te hoog. De provincie Drenthe hamerde echter op het ‘maatschappelijk belang’ van het project. Zonder een subsidie van € 450.000,- aan het hotel zou de totale reconstructie van de binnenstad van Coevorden gevaar lopen….. Naar verluidt gooide de Drentse Commissaris Relus ter Beek (PvdA) al zijn bestuurlijke gewicht in de strijd om zijn geboorteplaats te redden. Met succes: Chateau Coevorden krijgt zijn geld. Ook werd besloten dat het totale SNN, dus ook Friesland en Drenthe, aansprakelijk zal zijn voor eventuele financiële en juridische gevolgen.”

Ze hebben heel wat in de melk te brokkelen, die Drentse CdK’s. En alles geheim, dat spreekt. De toenmalige SNN-directeur Rob Engelsman en de Friese gedeputeerde voor economische zaken Sjoerd Galema gebruiken het argument ‘vertrouwelijk’ tegenover de LC als het gaat om de dossiers Aqua Zoo en Chateau Coevorden. Engelsman weigert – meldt de LC – inzage en wil niet ingaan op vragen: “Daar doe ik vanzelfsprekend geen mededelingen over.” Engelsman combineerde indertijd zijn functie van SNN-directeur met die van ‘partijbaron’ van de VVD in Groningen. Galema (CDA) zit inmiddels in de culturele fonteinen. En Wilma Mansveld (PvdA) was in die tijd nog secretaris van de noordelijke SER en fractievoorzitter in de Groningse staten.

Zo komen we allerlei mensen weer eens tegen.