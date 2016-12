(tekst: PvdA Leeuwarden)

Ruim 1 op de 9 volwassenen in Fryslân is laaggeletterd. In één van de rijkste landen ter wereld. Dat kunnen we ons niet permitteren. In dit kader organiseren PvdA en D66 Leeuwarden een thema-avond laaggeletterdheid.

Niet goed kunnen lezen en schrijven en onvoldoende kunnen rekenen beperkt mensen enorm. De schaamte werkt isolerend en veel activiteiten liggen buiten bereik. Er zijn steeds minder banen beschikbaar voor mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en met computers kunnen omgaan. Economisch gezien bijzonder slecht voor onze provincie. Zelfs de gezondheid binnen deze groep is aanmerkelijk lager dan gemiddeld.

Tijdens deze thema-avond proberen we antwoorden te vinden op de volgende vragen:

• Hoe bevorderen wij geletterdheid in onze regio?

• Welke aanpak is succesvol en hoe/waar vinden we potentiële deelnemers aan programma’s?

• Wat kan de politiek doen?

Ria Akkersdijk, projectleider Leren en Werken Provincie Fryslân, en andere betrokkenen houden korte inleidingen. Na de pauze interactie met de zaal en gelegenheid om rond dit thema te netwerken. Bij de inleiders is ook een taalambassadeur die zelf de stap naar geletterdheid heeft gemaakt.

Graag aanmelden via iedereentelt@d66leeuwarden.nl.

Vrijdag 27 januari 2017

Inloop 19:00, start om 19:30, einde 22 uur

Friesland College, Julianalaan 97, Leeuwarden

Toegang gratis