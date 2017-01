(tekst: persbericht)

LEEUWARDEN – Op vrijdagavond 3 februari speelt Dames Onder Elkaar Theatersport haar eerste theatersportwedstrijd in thuisstad Leeuwarden. Voor deze wedstrijd hebben zij hun stadsgenoten van Theatersportvereniging De Noordsterren uitgedaagd. De voorstelling zal plaatsvinden in Wijkcentrum ’t Knooppunt, Knoopstraat 5 te Leeuwarden. Entree is gratis en aanvang om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Dat improvisatietheater in ons land onverminderd populair is, blijkt uit het succes van televisieprogramma’s als De Lama’s en De Grote Improvisatieshow. Dat er ook in Leeuwarden vele improvisatiegroepen actief zijn, is bij het grote publiek echter minder bekend. Maar ook in onze eigen stad kunnen we genieten van geïmproviseerde scènes. Improvisatietheater is immers voor jong en oud.

De voorstelling van zaterdag wordt gespeeld in wedstrijdvorm. “Tijdens de theatersportwedstrijd zullen twee teams van vier spelers elkaar uitdagen tot het spelen van geïmproviseerde scènes,” legt presentator Simone de Milde uit. “Op basis van suggesties uit het publiek creëren de spelers ter plekke een nieuwe fictieve wereld. Vaak met een lach, soms ook met een traan. De wedstrijd wordt gejureerd door twee strenge, doch rechtvaardige rechters. Saillant detail: het publiek mag de rechters bekogelen met natte sponzen als men het oneens is met het juryoordeel. Het publiek is dus echt onderdeel van de voorstelling!”

Improvisatietheater is in Nederland onder meer bekend van televisieprogramma’s als Alpaca’s, De Lama’s en De Vloer Op. Dames Onder Elkaar (DOE) Theatersport werd in 2014 opgericht door vijf jonge enthousiaste improvisatieacteurs. Jaarlijks spelen zij meerdere improvisatietheatervoorstellingen op diverse locaties in het gehele land. Meer informatie: www.facebook.com/damesonderelkaartheatersport.