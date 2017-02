(tekst: persbericht van The Toren by The Pavilions Hotels & Resorts)

AMSTERDAM – The Toren in Amsterdam is voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot het beste hotel van Nederland door TripAdvisor, ’s werelds grootste reiswebsite. Het Aria Hotel Budapest in Hongarije werd als beste hotel ter wereld beoordeeld.

TripAdvisor stelt elk jaar een lijst samen van de best beoordeelde hotels, op basis van de miljoenen recensies die op de reiswebsite worden geplaatst. Daarnaast wordt er per land een top 25 samengesteld in de verschillende hotel-categorieën. In Nederland voert directeur Eric Toren opnieuw de ranglijst aan met The Toren, gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam. The Toren won voor het zesde jaar op rij de award voor het beste hotel van Nederland en ging ook aan de haal met de titel voor het hotel met de beste service van Nederland. Ruim 85 procent van de gasten uit binnen- en buitenland waardeert het hotel als uitstekend, de hoogste waardering die ze kunnen geven.

Volgens directeur Eric Toren sleept de The Toren keer op keer de prijs binnen door een bedrijfsvoering die volledig gespitst is op het behagen van de gasten. ,,We willen elke verwachting niet alleen waarmaken, maar altijd overtreffen. Dat kan dankzij een teamprestatie,” zegt hij. Het succes van die filosofie is ook terug te zien bij Hotel Sebastian’s, ook aan de Keizersgracht, dat door de dezelfde directie en management wordt gerund. Dat hotel heeft volgens de klanten van TripAdvisor de op een na beste service van Nederland. Vanwege dit succes is The Toren in januari 2016 onderdeel geworden van een internationale hotel groep: Pavilions Hotel & Resorts. Deze groep is enorm aan het uitbreiden met hotels in Azië en Europa.

Hoewel de verwachtingen van de gasten – mede door de hoge waardering – elk jaar hoger worden, blijft het hotel volgens Toren de slag maken om hun verwachting te overtreffen. Daardoor is een enorme vraag ontstaan naar rondleidingen voor bedrijven – ook van buiten de hotelsector – en presentaties van Eric Toren zelf.

Volgens Toren is het moeilijk om een landenprijs vast te houden. ,,De meeste awards die hotels winnen rouleren elk jaar. Het is lastig om aan de top te komen en een prijs te winnen. Maar deze positie zes jaar lang te kunnen vasthouden is eigenlijk waanzin,” zegt Toren. ,,Ik ben supertrots op wat wij als team hebben bereikt in al die jaren. De gast die vandaag de dag reist is kritisch. We kunnen en willen alles krijgen wat ons hart begeert en we hebben ook allemaal minder geduld. Elk jaar leggen we de lat voor onszelf daarom hoger en leren wij als team elke dag weer bij.”