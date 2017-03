Één van de meest bijzondere Aziatische ingrediënten vind ik de Thaise vissaus. Tot een tiental jaren geleden onbekend in ons land en je moest er voor naar de Oosterse toko, maar je kunt het nu ook al in de supermarkt vinden. Vissaus wordt gemaakt door kleine visjes te zouten en dan in een bak te gooien die je daarna een paar maanden in het zonnetje zet zodat de boel gaat rotten. Het vocht dat eruit loopt wordt in flessen gegoten en verkocht als vissaus. De smaak is zout en de geur hangt een beetje tussen sokken die een week gedragen zijn in rubberlaarzen en een verdronken hond die na een maand uit de sloot gevist is. Je moet vissaus dan ook spaarzaam gebruiken, net als in onderstaand recept.

Benodigdheden:

1 eetlepel zonnebloemolie

250 gram half-om-half gehakt

1 rode paprika, in dunne reepjes

1 rode ui, in dunne halve ringen gesneden

1 fijngesneden rode peper, zonder de zaadjes

sap van 2 limoenen

4 eetlepels Thaise vissaus

1 theelepel suiker

6 fijngesneden bosuitjes

4 eetlepels gehakte koriander

2 eetlepels gehakte muntblaadjes

2 eetlepels zoete chilisaus

1 ijsbergsla

Bereidingswijze:

Bak in een wok of koekenpan het gehakt in de olie tot het in kleine korreltjes uiteen valt. Roer in een kom de overige ingrediënten, behalve de ijsbergsla door elkaar. Voeg het hete gehakt toe. Proef nog even en voeg eventueel extra chilisaus of vissaus toe. Haal de blaadjes los van de ijsbergsla en schik ze op een schaal. Schep het gehaktmengsel in de slablaadjes.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma