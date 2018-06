(tekst: CBS)

Tevredener met sociale leven bij persoonlijk contact

In 2017 gaf 83 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder aan tevreden te zijn met hun sociale leven. Van belang daarbij is niet alleen hoe vaak en met wie iemand contact heeft, maar ook de manier waarop. Vooral de persoonlijke ontmoeting blijkt te tellen. Mensen die hun vrienden of familie weinig zien zijn minder vaak tevreden met hun sociale leven dan degenen die weinig met hen appen, bellen of e-mailen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek sociale samenhang en welzijn van het CBS.

