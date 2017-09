(Tekst: Persbericht)

Afgelopen weekend ging de 10-jarige Marianne Niessen uit Leeuwarden, de strijd aan met 15 andere districtskampioenen van Nederland in de categorie meisjes t/m 10 jaar.

Marianne, uitkomend voor t.c. ’t Nijlân, mocht als Friese afgevaardigde deelnemen nadat zij in juni de Friese titel binnensleepte. Dit door de KNLTB georganiseerde evenement vond plaats in Den Haag. (tekst gaat verder onder de foto)



Marianne mocht in de poulefase aantreden tegen de kampioenen van Overijssel, Drenthe en Brabant. Nadat ze haar zenuwen onder controle kreeg, sloeg ze deze meiden met mooi tennis terug naar de provincie. In de halve finale ging ze de strijd aan met de kampioene van Utrecht. Dit meisje bleek nog even iets te sterk. Geen schande, want dit bleek uiteindelijk de Nederlands kampioene te worden.

Veel tijd om te treuren was er niet, want er moest nog worden gespeeld om de 3e plek en dit deed Marianne voortreffelijk. Ze won na een gigantisch gevecht van de kampioene van Gelderland en ontving een mooie trofee als nummer 3 van Nederland.