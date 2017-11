(Tekst: Ingezonden)

Bijzonder teleurstellend verliepen de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden voor Verenigd Links in Leeuwarden, het verlies van de enige zetel in de Raad komt hard aan. Er is inhoudelijk een hele goede campagne gevoerd, heel veel inzet en met meer mensen op de kandidatenlijst dan Verenigd Links ooit gehad heeft. Grote dank voor die enorme inzet.

De afgelopen 4 jaar hebben we heel hard gewerkt en veel publiciteit gekregen, wij kunnen er met ons verstand niet bij dat Verenigd Links, de enige partij die duidelijk heeft gemaakt niet te willen snijden in de budgetten voor het sociaal domein op deze manier de verkiezingen uit moet komen. Men kiest er dus voor om wel stevig het mes te zetten in de noodzakelijke voorzieningen. Dit gaan heel veel mensen voelen, maar men kiest er blijkbaar zelf voor, totdat het hen persoonlijk treft.

Ook deze campagne heeft weer nieuwe leden opgeleverd, daar zijn wij blij mee, want we bouwen verder aan Verenigd Links, voor al die mensen die ons nodig hebben nu en straks. Verenigd Links is meer dan Leeuwarden alleen, de afdelingen in Harlingen en Assen willen in maart graag meedoen aan de Raadsverkiezingen. We gaan niet zitten mokken maar doen waar Verenigd Links goed in is, het echte linkse geluid laten horen.