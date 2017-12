(Tekst: persbericht)

De accijnzen op motorbrandstoffen worden per 1 januari 2018 weer hoger, dat maakte het Ministerie van Financiën vandaag op haar website bekend. De accijns op benzine stijgt met 0,648 cent, op diesel met 0,389 cent en op LPG met 0,270 cent, aldus Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers.com. Over de verhoging wordt ook nog eens 21% btw betaalt, waardoor de stijging op benzine in werkelijkheid € 0,78408 wordt, op diesel € 0,47069 en op LPG € 0,3267.

De overheid verhoogt jaarlijks de accijns, vanwege de zogenaamde inflatiecorrectie. In werkelijkheid komt er over de accijns ook nog eens 21% btw. “Dus de consument betaalt belasting (btw) over belasting (accijns)”, aldus Paul van Selms van UnitedConsumers.com. “De inflatiecorrectie is bovendien een raar argument. Juist door het jaarlijks verhogen van de accijnzen stijgt de brandstofprijs en juist de brandstofprijs zelf is weer bepalend voor het berekenen van de inflatie in Nederland. De overheid profiteert zo steeds opnieuw van prijsstijgingen (inflatie), die ze bovendien zelf creëert.”

Brandstof levert overheid miljarden op

Zo op het oog lijken de accijnsverhogingen door de inflatiecorrectie maar klein, maar in totaal is het accijnsaandeel in benzine en diesel bijna 50% van de verkoopprijs. Omgerekend per liter, of beter gezegd een volle tank (40 liter), spreken we over accijnzen van meer dan 30 euro per benzine tankbeurt. Bij diesel is dat ongeveer 25 euro. Alleen bij LPG zijn dat gelukkig nog maar enkele euro’s. Jaarlijks levert alleen de benzineaccijns de overheid bijna 4.000.000.000 euro op. Overige brandstof (diesel) accijnzen ruim 3.000.000.000 euro.

“De gemiddelde consument tankt 1000 liter per jaar, dat betekent dat het hem € 5,- per jaar meer kost”, aldus Van Selms.

Ook de olieprijs stijgt

Naast de hoge accijns en belasting is het stijgen van de brandstofprijs ook inherent met de stijging van de olieprijzen. In november bereikte de dieselprijs voor het eerst het niveau van 2015. Een vat Brent olie kost vrijdag 22 december ongeveer $ 64,-. In twee jaar tijd kwam de prijs voor een vat niet boven de $ 60,- uit. De olieprijs stijgt sinds juni 2017, na jaren van daling en een laag prijsniveau als gevolg van veel productie en aanbod. Begin 2015 had een Brent vat nog een historisch lage waarde van $ 28,79,-.