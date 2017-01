(tekst: Fries Museum)

symposium over alma-tadema in het fries museum

Op 19 en 20 januari organiseert het Fries Museum in Leeuwarden samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een symposium over Sir Lawrence Alma-Tadema, ‘Verbeeld Verleden: Lawrence Alma-Tadema, Schilder, Archeoloog, Historicus’. Op donderdagavond 19 januari opent de New Yorkse Peter Trippi, expert op het gebied van 19de-eeuwse schilderkunst, het symposium. Op vrijdag 20 januari worden er lezingen gehouden door experts die Alma-Tadema belichten als schilder, archeoloog en historicus. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het Fries Museum.

Op donderdagavond 19 januari geeft keynote speaker Peter Trippi zijn Engelstalige openingslezing. Peter Trippi is een expert op het gebied van 19de-eeuwse schilderkunst, hoofdredacteur van Fine Art Connoisseur en is als gastconservator betrokken bij de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding. Vrijdag 20 januari geven experts uit het hele land lezingen. De sprekers belichten verschillende kanten van het leven en het werk van Alma-Tadema, van zijn passie voor archeologie en geschiedenis tot zijn voorliefde voor het oude Egypte en Pompeï. Ook komt het vroege werk van de wereldberoemde schilder aan bod. In het programma is er tijd ingeruimd voor vragen, discussies en het bezoeken van de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding.

prijzen en tijden

Donderdag €10.- (incl. koffie en thee)

Vrijdag €40.- (incl. koffie, thee, lunch en museumtoegang)

Vrijdag student €25.- (incl. koffie, thee, lunch en museumtoegang)

Donderdag loopt het programma van 19.00 tot 21.30, vrijdag van 10.00 tot 18.00. Kijk voor het hele programma en aanmeldinformatie op de website van het Fries Museum.

tentoonstelling

Sir Lawrence Alma-Tadema is van een van de meest succesvolle schilders van de 19de eeuw. Tijdens zijn leven wordt hij wereldberoemd met zijn werk. Alma-Tadema neemt de kijker mee naar alledaagse scenes uit de klassieke oudheid en brengt deze tijd, als eerste, echt tot leven. Zijn beelden zijn zo herkenbaar en overtuigend, dat regisseurs al meer dan een eeuw zijn werken gebruiken als blauwdruk voor historische spektakelfilms. Het Fries Museum haalde voor Alma-Tadema, klassieke verleiding meer dan 80 topschilderijen uit heel de wereld naar Leeuwarden. Deze werken vertellen samen met persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten over zijn weg naar roem en hoe hij ons beeld van de oudheid blijvend heeft bepaald. Alma-Tadema, klassieke verleiding is de grootste tentoonstelling gewijd aan zijn oeuvre in de afgelopen honderd jaar. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 7 februari 2017.

succes

Het Fries Museum heeft met de tentoonstelling een absoluut succesnummer te pakken. Tot nu toe bezochten al meer dan 100.000 mensen Alma-Tadema, klassieke verleiding. Nog niet eerder ontving het museum zoveel bezoekers in zo’n korte tijd. Uit publieksonderzoek blijkt dat bezoekers de tentoonstelling gemiddeld met een 8.6 beoordelen – de hoogste score voor een tentoonstelling van het museum tot nu toe. 94% van de museumbezoekers kwam speciaal voor de Alma-Tadematentoonstelling. Bezoekers komen uit heel Nederland: 80% van de Nederlandse bezoekers komt van buiten Friesland. Horeca en winkeliers haken aan met speciale arrangementen en merken een toegenomen stroom van toeristen en dagjesmensen.

Niet alleen bezoekers zijn enthousiast over de tentoonstelling. Ook de recensies in (inter)nationale media zijn zeer positief. Een greep uit de recensies:

Epic – The Guardian

Magnifiek – de Volkskrant

Magistrale – La Stampa

Dazzling – The Huffington Post

leeuwarden – wenen – londen

Alma-Tadema, klassieke verleiding gaat na Leeuwarden op reis door Europa. Van 23 februari tot en met 18 juni 2017 is de expositie te zien in Belvedere in Wenen. Van 7 juli tot en met 29 oktober 2017 staat Alma-Tadema: At Home in Antiquity in Leighton House Museum.