(tekst: persbericht)

Op zaterdag 21 januari geeft Sybrand Buma een lezing in onze winkel in Leeuwarden en signeert hij aansluitend zijn boek Tegen het cynisme.

In onze samenleving heerst een onbestemde spanning. Veel Nederlanders zijn onzeker over de toekomst en over de wereld om hen heen. Tegenover deze steeds dieper wordende zorgen staat een politiek die steeds oppervlakkiger wordt. Nog rauwere boodschappen, nog meer polarisatie, nog meer loze beloften. Alsof de politiek en het land in twee totaal gescheiden werelden leven. Het leidt tot steeds meer cynisme. In de politiek, en in de samenleving. In dit boek gaat Sybrand Buma op zoek naar de oorzaken van deze ontwikkeling. Hij diept antwoorden op die ons van het cynisme af kunnen helpen. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal dat ons voert langs zijn eigen familiegeschiedenis, laat hij zien hoe zijn eigen politieke overtuigingen zich hebben ontwikkeld. Tegenover de politiek van beeldvorming en korte termijn plaatst Buma onze waardetraditie. Wat houden die waarden in? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? En hoe kunnen ze ons helpen in de strijd tegen het cynisme? Zo vinden we de vaste grond onder de voeten terug die nodig is om weer met vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken. Sybrand Buma (Workum, 1965) is sinds 2012 partijleider van het CDA. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is hij opnieuw lijsttrekker van de partij. Buma is sinds 2002 Tweede Kamerlid.

Leeuwarden: 11.00 – 12.00 uur

Groningen Grote Markt: 14.00 – 15.00 uur