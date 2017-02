(tekst: college b en w)

Bij de behandeling van de Stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen voor het LPF-terrein aan de Tesselschadestraat /Harlingertrekweg op 26 september 2016 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen die om een aanpassing van het supermarktbeleid vraagt. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om het supermarktbeleid op onderdelen aan te passen.

Uitgangspunt van beleid blijft de instandhouding van voorzieningen voor dagelijkse boodschappen op buurt- en wijkniveau. Dit is echter sterk afhankelijk van marktontwikkelingen, waaronder het consumentengedrag. Ook mengt de gemeente zich niet in onderlinge concurrentieverhoudingen van supermarkten. Nieuwvestiging van supermarkten is/blijft toegestaan in de binnenstad. Daarnaast is in zowel de Vosseparkwijk/Heliconbuurt als in de Oldegalileën/Bloemenbuurt nog de mogelijkheid tot het vestigen van één supermarkt.

Het huidige aantal m² wvo (winkelverkoopvloeroppervlak) aan supermarkten in het stedelijk gebied wordt niet langer als bovengrens gehanteerd. Bij deze nieuwvestiging behoeft het dus niet meer om verplaatsing van supermarkten te gaan. Daarnaast kunnen nieuwe supermarkten worden toegestaan als onderdeel van een nieuwe integrale gebiedsontwikkeling passend binnen door de Gemeenteraad vast te stellen kaders.