Vanwege de opening van LF2018 was de verleiding groot om een keertje verstek te laten gaan. Indachtig de verandermethode Theorie U is het verstandig te leren terwijl de toekomst zich ontvouwt en daar is alle reden voor. Ruim een week geleden werd de extra editie van de Slachtemarathon afgeblazen wegens een gebrek aan belangstelling. Steevast viel in de media te lezen dat bij een reguliere editie de kaarten de deur uitvlogen en nu niet. Het succes van een normale Slachtemarathon is gebaseerd op exclusiviteit: eens in de vier jaar en een beperkt aantal kaarten. Secundaire succesfactoren zijn de duur van een dag, de te behappen afstand waarvoor slechts beperkt getraind hoeft te worden en na afloop: thuis douchen. De beoogde editie van dit jaar voldeed aan geen enkele succesfactor van een reguliere editie. Hoe kun je dan verwachten dat het storm loopt? Wanneer je als organisatie succes hebt kun je maar beter weten waarop dat succes gebaseerd is. In dit geval is iets te gemakkelijk gedacht dat een surrogaat net zo aantrekkelijk zou kunnen zijn als het origineel.

Het wegvallen van dit evenement heeft geen gevolgen voor het geheel, er valt nog genoeg te beleven. De kwartiermakers van LF2018 dachten destijds de kans op mislukkingen te (kunnen) verminderen door de projecten uit het bidbook individueel aan te besteden aan professionele marktpartijen. Het geheel wordt daarentegen robuuster door een grotere verscheidenheid. Meer verschillende partijen die uiteenlopende evenementen organiseren, dat komt de robuustheid ten goede. Het wegvallen van de Slachtemarathon zonder gevolgen laat zien dat zo’n strategie werkt. Organisaties doen er verstandig aan ook intern diversiteit in kennis en vaardigheden na te streven, bij veranderende externe omstandigheden is er dan een passende reactie in huis.

Een buitenkansje om gratis een aantal musea te bezoeken laat ik net als tal van anderen niet lopen. De avond voorafgaand aan de opening een bezoek gebracht aan het Historisch Centrum Leeuwarden. Wachtend op een rondleiding door de ondergrondse schatkamer een praatje gemaakt met een vrijwilliger betrokken bij het digitaliseren van foto’s. Bleek niet op de hoogte van een industriestandaard voor grafische afbeeldingen met de mogelijkheid voor traploos in- en uitzoomen genaamd SVG: http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics . Onderweg naar het Fries museum bij het Boomsma Beerenburg Museum binnen geweest voor een opkikkertje. In het Fries museum trof ongeveer elke bezoeker een andere als bekende, Leeuwarden is soms net een dorp.

Tot slot het minst bekende museum van de stad, een museum genaamd het Andere Museum. Gevestigd op Oostersingel 8 bevat het een fraaie collectie oldtimers. In mijn omgeving had nog nooit iemand van dit alleraardigste museum gehoord. De stad kent meer bezienswaardigheden dan menigeen zich bewust is. Mooie start van LF2018.