(tekst: persbericht)

Studenten Stenden organiseren dinnershow voor Mary’s Meals

Zes studenten van Stenden Hotel Management School in Leeuwarden organiseren een dinnershow om geld op te halen voor Mary’s Meals, een ontwikkelingsorganisatie om kinderen in de armste landen van een dagelijkse maaltijd te voorzien op de plek van onderwijs. Woensdag 18 januari vindt de Mary’s Meals dinnershow plaats in de Stadsschouwburg de Harmonie. Deze avond zal gevuld zijn met optredens van verschillende artiesten zoals Isabel Nolte en H.H.H. Overdijk & Kola. Beide artiesten staan in de halve finale van de Leeuwarder Cabaret Festival. Tussen de gangen en de show door vindt een veiling plaats.

Stenden Hotel Management School initieert regelmatig evenementen en acties om geld in te zamelen voor de ontwikkelingsorganisatie Mary’s Meals. Onlangs hebben studenten van het keuzemoduul ‘Is ondernemen iets voor jou?’ samen met studenten van het keuzemoduul ‘Event Management’ 36 uur de tijd gehad om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Mary’s Meals. In 36 uur hebben zij door diverse verkoopacties maar liefst meer dan € 1600,- ingezameld!

Daarnaast heeft de hogere hotelschool de Mkwilira Primary School in Mali geadopteerd. Dagelijks komen hier 727 kinderen naar school die een maaltijd van Mary’s Meals krijgen. De maaltijden vullen hun lege magen, zodat ze de energie en kans krijgen om te leren. De maaltijden ondersteunen tevens gezinnen die het moeilijk hebben om hun eigen kinderen te voeden, terwijl ze ook de landelijke economie een boost geven. Het onderwijs en de maaltijden bieden hen de kans op een betere toekomst.