(tekst: ingezonden)

HBO en dyslexie

Er zijn nog steeds problemen rondom HBO studenten en dyslexie . De meeste deskundigen zijn het er over eens dat iemand met dyslexie een HBO studie of een Universitaire studie met goed gevolg moet kunnen afronden. In de praktijk valt dit echter zwaar tegen. Zoals ik onlangs een melding kreeg van een studente die voor die afronding stond, en toch maar niet het laatste onderdeel een scriptieopdracht met succes kon afronden. Haar conclusie is dat de begeleiding van studenten met dyslexie vaak niet goed genoeg is. In het begin gaat het doorgaans heel aardig met deze studenten, na verloop van tijd wordt de begeleiding steeds minder en stranden studenten daar toch op. Het is belangrijk voor studenten met dyslexie om dit in een vroeg stadium duidelijk te maken en hulp te vragen. Ook is het van belang dat docenten de opdrachten samen met de student nog eens extra wil doornemen. Daar schort het nog wel eens aan.

Het gaat hierbij werkelijk niet over een kleine groep mensen. Ongeveer honderdduizend studenten hebben last van dyslexie, chronische ziekten of andere functiebeperkingen. Ze zouden graag betere voorlichting en begeleiding krijgen van hun Universiteit of Hogeschool.

Wanneer het zo blijft dan ontstaat de situatie dat heel wat studenten met een functiebeperking in het HBO een flinke knauw krijgen en niet in staat zijn hun opleiding met goed gevolg af te ronden, zodat hun vertrouwen in deze maatschappij een echte deuk oploopt. Daar moeten we dus iets aan doen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links