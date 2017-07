(Tekst: Vrij Baan!)

Een brugdek volledig gemaakt van biocomposiet, kan dat? Welke materialen zijn er nodig? Is het sterk genoeg en hoe lang gaat het mee? Met deze vragen houden studenten van Stenden en Windesheim, vanuit het gezamenlijke initiatief Green PAC, zich het komende jaar bezig. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Michiel Schrier en voorzitter van Stenden College Leendert Klaassen een overeenkomst om de samenwerking tussen de organisaties te bekrachtigen.

100% natuurlijk

“De eerste duurzame beweegbare brug in de wereld maken die uit 100% natuurlijke materialen bestaat, dát is onze ambitie”, vertelt gedeputeerde Schrier. Het past in zijn ambitie om van Fryslân een duurzame provincie te maken. Niet alleen als het gaat om energie, maar ook om het gebruik van grondstoffen. De brug moet bij Ritsumasyl komen te liggen, over het Van Harinxmakanaal. “Biobased composiet is een nieuw bouwmateriaal en nu nog volop in ontwikkeling. We zijn daarom erg blij dat we de kennis van studenten en hoogleraren in kunnen zetten om het materiaal verder te onderzoeken.”

Biobased composiet

Biobased composiet is een nieuw bouwmateriaal dat bestaat uit natuurlijke hars en vezels. Tot nu toe werd vaak een combinatie gebruikt van 80% bio-vezels en 20% glasvezel. In het lab in Emmen en Zwolle onderzoeken studenten onder meer de sterkte en de levensduur van verschillende samenstellingen van bio-materiaalcombinaties. Het ontwerp van de brug in Ritsumasyl ontstaat tijdens deze onderzoeksfase en is dus afhankelijk van het bouwmateriaal. Eind 2017 levert het bouwteam een rapportage op met alle resultaten. De bouw van de brug zou dan in 2018 kunnen starten.

Samenwerken in een bouwteam

Green PAC, een initiatief van Stenden en Windesheim, is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. De organisatie ondersteunt met alle kennis die zij eerder opgedaan hebben over bio-composiet het bouwteam van de brug Ritsumasyl. In dit bouwteam nemen naast de provincie Fryslân ook aannemerscombinatie Reef Infra en Jansen Venneboer, Antea Group, Sweco, Witteveen+Bos en composietproducent Infra Composites deel. De partijen bundelen de krachten. Zo willen ze bijdragen aan de ambitie van de provincie om de eerste volledig natuurlijke brug in Fryslân te bouwen.