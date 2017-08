(Tekst: Vrij Baan!)

Vanaf 28 augustus werkt aannemer KWS Infra Leek aan de parallelweg van de Harlingerstraatweg-West (aan de zuidkant van de weg). Deze weg, het voetpad en de parkeervakken worden vernieuwd. De werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting van het Europaplein Leeuwarden.

Stremming parallelweg Harlingerstraatweg-West (zuidkant)

De werkzaamheden betekenen dat huizen aan de parallelweg Harlingerstraatweg-West (zuidkant) een aantal weken niet met de auto bereikbaar zijn, alleen te voet. Parkeren kan elders in de wijk. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Incidentele stremming Bilderdijkstraat

Incidenteel is de Bilderdijkstraat niet bereikbaar vanaf de Harlingerstraatweg-West. Huizen in de Schrijversbuurt zijn te bereiken vanaf de Heliconweg via de R. Feithstraat of de inrit bij parkeerplaats WTC. De wijk uitrijden kan via de R. Feithstraat. Borden geven de omleiding aan.

Werkzaamheden

De aannemer bestraat opnieuw het tegelpad en de parkeervakken voor de woningen aan de parallelweg en voorzien de parallelweg van asfalt.