(tekst: Jurgen Straver – correspondent Zuiderburen)

Vanmiddag (4 januari) twitterde de Politie Leeuwarden dat de Lange Marktstraat in Leeuwarden was afgesloten. Reden: er vloog door de storm materiaal van de Achmea-toren naar beneden. Het was de zoveelste keer dat dit gebeurde. Alhoewel de verzekeringsreus van klanten allerlei schadepreventiemaatregelen verlangt, lijkt Achmea de eigen zaken niet ‘in control’ te krijgen.

‘In control’ is de laatste jaren de nieuwe lijn die verzekeraars hanteren in hun beleid. Konden klanten vroeger maar raak declareren, tegenwoordig verlangen verzekeraars steeds vaker dat klant proberen om schade te voorkomen. Ze ontvangen in ruil daarvoor een korting op de premie of korting op het eigen risico, als er toch schade ontstaat. Verzekeraars proberen zo de kleine meldingen te voorkomen. Deze behandelingskosten van kleine schades zijn relatief hoog en zo kunnen verzekeraars de besparingen hierop weer gebruiken om de kosten van grote claims te betalen.

Lees hier verder