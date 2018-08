(tekst: uit het boek De Trije Wierheden van 50PLUS Friesland – blog Jan Waterlander)

Stoplicht is te snel voor oudere

De 100 meter loop ik niet meer in 10 seconden, maar als het moet kan ik nog aardig versnellen. Zeker als de afstand te overzien is. Ook op de fiets kom ik nog aardig vooruit. Toch ben ik wel wat scherper bij oversteekplaatsen met verkeerslichten. Een beetje voordringen is daar wel handig als je door groen wilt voordat het rood wordt en de auto’s al gas geven. Ook als het niet druk is word je aangemoedigd om snel over te steken door de ingebouwde tikker ooit bedoeld voor slechtzienden.

We kennen ze wel. Een voetgangersoversteekplaats in zebra outfit of fietsersoversteekplaats waar elektronisch is geregeld wanneer je mag oversteken. Je drukt op een knop of rijdt over een lus en de auto’s krijgen rood en jij na enige tijd groen. Een mooi en meestal goed werkend systeem dat een goede en veilige doorstroom moet bevorderen van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer die elkaars wegen kruizen.

Als automobilist erger ik me er weleens aan, dat ik op groen moet wachten terwijl die ene snelle fietser die voor mocht allang weer weg is en ik nog moet wachten omdat er een vooraf ingestelde tijd is voor rood en groen. Tot ik een paar keer op een bankje bij zo’n oversteek ben gaan zitten om dat in werkelijkheid eens te bekijken.

Door de toename van ouderen, vaak vitale fitte ouderen, maar ook vaker ouderen met een stok, rollator, rolstoel, scootmobiel of zonder voorziening op eigen kracht, is niet alleen het straatbeeld veranderd, maar ook de verkeersdeelname. Ik ben eens gaan bekijken wat dat betekent bij een oversteek die elektronisch is geregeld. Op wie is dat eigenlijk ingesteld? Op de gemiddelde verkeersfrequentie? Op de gemiddelde oversteeksnelheid? Hoe werkt dat?

Ik had natuurlijk bij mensen te rade kunnen gaan die daarover gaan. Die hadden vast een goed onderbouwd verhaal over hoe zij de verkeerscirculatie goed regelen. Dat doen ze ook.

In de praktijk zie ik, zeker waar veel ouderen de oversteek maken, dat de tikker al heel snel tikt. Waar ik als het even kan voortijdig naar voren schuif, slagen anderen daar niet in. En opvallend vaak zag ik langzamer voortbewegende mensen al halverwege de oversteek opgejaagd worden door de tikker die aankondigde dat groen, rood wordt. Nu zien automobilisten dat wel en geven echt geen gas als een minder snelle oudere nog bezig is met oversteken. Ze wachten nog wel even ook al hebben ze groen. Soms zag ik mensen halverwege stoppen om te wachten op de volgende oversteekbeurt.

De tikker is een aansporing om op te schieten, een aankondiging van de verandering van kleur, afgestemd op een gemiddelde oversteektijd. Wat nu als je niet aan de gemiddelde oversteektijd voldoet? In deze tijd moet het toch niet moeilijk zijn daar iets voor te bedenken?

Een extra drukknop met een schildpad of een slak erop? Een knop die je kunt indrukken als je meer tijd nodig hebt om over te steken dan voor jou bedacht is?

Je wordt dan niet meer opgejaagd en bent niet meer afhankelijk van automobilisten die je vriendelijk door laten gaan omdat zij al groen hebben en jij nog maar halverwege bent.