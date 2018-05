(Tekst: Persbericht)

Stiens – Van woensdag 6 t/m zondag 10 juni wordt voor de 22e keer de Stienzer Keatsdagen georganiseerd.

Ook dit jaar beloofd het, zowel op het kaatsveld als in de feesttent, weer een groot spektakel te worden! Hoofdklasse kaatsen, Live Muziek van top bands, een thema avond en vrijwel iedere dag Gratis Entree.

Keatsclub De Boer liet in combinatie met de merkekommisje de afgelopen jaren al zien, dat het Friese Kaatsen (ook voor niet kaatsers) zeer aantrekkelijk kan zijn. Gratis entree, een grote publieke belangstelling, pauze acts en verrassende avondprogramma’s. Dit jaar wordt deze lijn doorgetrokken en zullen er op het kaatsveld, in de feesttent en zelfs tijdens het hoofdklasse kaatsen weer volop vernieuwingen zijn!

Op woensdag 6 juni worden de Stienzer Keatsdagen om 14:00 uur geopend met een jeugdkaatspartij. ’s avonds volgt een volleybaltoernooi, waar jong en oud strijden om de felbegeerde bokalen. De avond wordt afgesloten met een gezellige nazit in de feesttent. Donderdag begint om 11:00 uur de KNKB-wedstrijd voor 50+. ’s Avonds Vanaf 20:00 uur zet DJ Auke uit Berlikum de tent op z’n kop tijdens de Wild West Night. Een gezellige thema avond waar de verentooien en western kleding uiteraard niet mogen ontbreken.

Na het succes van afgelopen jaar krijgt de seniorenmiddag op vrijdag (14:00 – 17:00 uur) dit jaar een prachtig vervolg met verhalen van Henkie fan de Polderdyk en muziek van Dubbel Accoord. Tevens strijden, in de speciale kaatsarena, deze middag vanaf 15:30 uur acht partuur uit de Dames Hoofdklasse (door-elkaar-loten) om de fraaie prijzen. Na afloop zet de top 100 coverband VIRUS de tent op z’n kop en is er feest tot in de late uurtjes!

Zaterdag is voor alle kaats(t)ers de traditionele Leeuwarderadeelpartij (sponsor Germeraad Makelaars) voor kaats(t)ers uit de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. Nieuw dit jaar is het ‘Kleintje Matinee’ op de zaterdagmiddag (15:30 uur) met live muziek van Jan Nota! De echte knaller volgt op zaterdagavond.. VANGRAIL! Deze razend populaire band is in heel Nederland bekend en won eerder zelfs de award voor populairste band van ons land. De muziek begint om 21:00 uur, maar wees op tijd want vol = vol.

Op zondag 10 juni volgt het hoogtepunt van de Stienzer Keatsdagen. Op deze laatste dag van de Stienzer Keatsdagen begint om 11:00 uur de vrije formatiepartij van de Heren Hoofdklasse beperkt. Een sportieve strijd op de het hoogste niveau! Ook dit jaar is het weer Gratis Entree, kom dus zeker niet te laat want orkest Butterfly maakt er al vroeg een feestje van.