Stellen die samen fietsen blijven langer bij elkaar

3 redenen waarom samen fietsen meer dan alleen gezellig is

Het Nederlandse merk New Looxs maakt al meer dan een halve eeuw fietstassen die fietsers blij maken. Met het oog op Valentijn zoomde zij eens in op de romantische voordelen van fietsen. Samen een fietstochtje maken is tenslotte wel een populaire activiteit onder Nederlanders. Hierbij 3 redenen om je partner deze Valentijnsdag ervan te overtuigen dat fietsen jullie nieuwe hobby gaat worden dit voorjaar.

Het versterkt je emotionele band

Wanneer je samen fietst zorg je onbewust voor ‘non-verbale matching’. Het versterkt daarmee de emotionele band want jullie houding en gedrag worden zo op een natuurlijke manier op elkaar aangepast. Zonder dat je het door hebt houd je meer rekening met elkaar en zorg je voor de ander, zonder je eigen belangen uit het oog te verliezen.

Geeft je een gelukkig gevoel over je relatie

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat samen met je partner een lichamelijke activiteit ondernemen, mensen een meer tevreden gevoel over hun relatie geeft. Dit heeft ermee te maken dat je samen een doel stelt en er samen aan werkt om dit te halen. Al is het maar een fietstocht naar een park, je deelt wel de blijheid en tevredenheid als je je doelt hebt behaald en hier samen van geniet.

Het maakt je weer verliefd

Wanneer je verliefd bent reageert je lichaam (zoals je hartslag) hetzelfde als wanneer je sport. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen deze veranderingen in het lichaam onbewust als romantische gevoelens kunnen ervaren wanneer zij samen fietsen of sporten. Doordat je een positief geval ervaart projecteer je dit ook je partner, en andersom natuurlijk. Doe er dus je voordeel mee!

Genoeg redenen om lekker te gaan fietsen dit voorjaar. Valentijn is dus een mooi moment om je partner hiervan te overtuigen.

New Looxs, sinds 1948

Het was net na de oorlog dat Wim Burgers begon met het maken van fietstassen. Met twee naaimachines maakte hij tassen voor winkels in de buurt van Nijmegen. Tientallen jaren later zijn de New Looxs tassen en manden wereldwijd te koop. Zijn enthousiasme, vakmanschap en oog voor detail zijn nog steeds een dagelijkse inspiratie voor de huidige generatie die aan het roer van New Looxs staat. Zijn kleindochter Laura en haar echtgenoot Teun leiden sinds enkele jaren het bedrijf en zijn nauw betrokken bij de inmiddels naar Azië uitbestede productie. Jaarlijks presenteert New Looxs een nieuwe collectie trendy tassen voor op de fiets. Alleen nu niet alleen voor winkels in de omgeving van Nijmegen maar ook in Nice en Londen. www.newlooxs.nl