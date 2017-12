Wat zou het mooi zijn wanneer Omrop Fryslân (en al die andere regionale omroepen) een tiende van hun inkomen (ze ontvangen 13 miljoen euro per jaar per omroep) ter beschikking zou stellen voor (onderzoeks)journalistiek. Dat zo’n omroep gewoon onbaatzuchtig zou zeggen: kom maar langs, het geld ligt klaar. Dan praat je al gauw over 130.000 euro per maand per regio. Daar zouden mooie dingen mee gedaan kunnen worden.

Goedbeschouwd kunnen die omroepen dit voorstel niet eens weigeren. Want in een jaarverslag van Omrop Fryslân staat vermeld dat ‘dit hét journalistieke medium van de provincie is’. Toe maar. Ze weten zelf natuurlijk wel dat ze dit niet kunnen waarmaken. Bovendien met de keuze die ze gemaakt hebben om de nadruk te leggen op entertainment, service en sport boven journalistiek, zagen ze op den duur de poten onder hun eigen stoel weg. En ze weten natuurlijk ook dat een particuliere ondernemer blind met de helft van het budget tot veel betere prestaties zou komen. Hulp is derhalve geboden en de ene journalistieke hand wast hierbij de andere entertainmenthand.

De regionale omroepen moeten het natuurlijk nooit zo ver laten komen dat een minister in de gaten krijgt dat hun prestaties met hetzelfde budget veel hoger kunnen uitpakken. Vandaar mijn lumineuze idee om het initiatief bij de omroepen zélf te laten en dit plan een beetje onder de pet te houden. De regionale omroepen zullen snel in de benen moeten komen en hun euro’s ter beschikking moeten stellen voordat de minister hier lucht van krijgt. Ze zullen hun mediakanalen moeten openen voor de schitterende vrije journalistieke projecten die in alle provincies zullen ontstaan. Als dit geen win-win-situatie is, dan weet ik het ook niet meer.

Andries Veldman