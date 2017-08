(Tekst: CBS)

In het weekend en vooral op zondag worden minder kinderen geboren dan op andere dagen. Ook het levenseinde vindt iets meer op weekdagen plaats. Deze patronen in geboorte en sterfte publiceert het CBS op basis van nieuwe analyses.

De vernieuwde animatie Op een doorsnee dag laat zien dat de bevolking van Nederland met gemiddeld 280 mensen per dag groeit. Er worden 471 kinderen geboren, 407 mensen overlijden, gemeenten schrijven 627 immigranten in en 414 emigranten uit. Toch is niet elke dag gemiddeld, ook de demografie kent seizoens- en weekdagpatronen.

Minder zondagskinderen

Op een gemiddelde dag in 2016 werden 471 kinderen geboren. Uitschieters waren vrijdag 8 juli met 610 baby’s, en vrijdag 16 september met 599. In het weekend worden minder kinderen geboren dan op weekdagen. In 2016 kwam 12,7 procent van de baby’s op een zaterdag ter wereld, en 11,3 procent op een zondag. Vijftig jaar geleden was er vrijwel geen verschil in geboorten tussen weekdag- en weekenddagen. is Wat in vijftig jaar wel is veranderd, is dat het aantal ziekenhuisbevallingen is gestegen van minder dan een kwart naar meer dan 80 procent.

Meer baby’s in zomer en herfst

In de zomer en de herfst van 2016 werden meer kinderen geboren dan in de lente en winter. Vijftig jaar geleden telden juist de zomermaanden meer geboorten. De verschuiving van geboorten naar een ander seizoen heeft vooral in de jaren zeventig en tachtig plaatsgevonden en valt samen met de introductie van betrouwbare anticonceptie. Is er dan een lichte voorkeur voor een zomer- of herfstkind ontstaan? In diverse onderzoeken komt naar voren dat paren juist het liefst een lentekind willen. Omdat er vaak meer tijd zit dan mensen kennelijk verwachten tussen het stoppen met anticonceptie en het zwanger worden, wordt de baby in de zomer of herfst geboren.

Minder sterfte in het weekend

In 2016 overleden op een zondag 7 procent minder mensen dan op andere dagen, op een vrijdag juist wat meer. Het verschil tussen de weekdag- en weekendsterfte is de afgelopen decennia iets groter geworden. De oorzaak is niet onderzocht. Uit CBS-onderzoek uit 2006 kwam naar voren dat de lagere sterfte op zondagen samenhing met de lagere sterfte in ziekenhuizen op die dag. Maar ook overlijdens in de thuissituatie vonden wat minder op zondag plaats.

Op een doorsnee dag in 2016 overleden in Nederland 407 mensen. In de winter, waarin de griep vaker rondwaart, is de sterfte doorgaans het hoogst. In de zomer overlijden relatief minder mensen. In 2016 overleden op 30 december de meeste mensen (537), op 3 juli de minste (309).