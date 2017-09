(Tekst: CBS)

Het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels was in de eerste helft van 2017 9 procent hoger dan een jaar eerder. In 2016 steeg het aantal overnachtingen ook al. Amsterdam is verantwoordelijk voor een groot deel van de groei. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De groei is vooral te danken aan buitenlandse gasten, die 13 procent vaker van een hotel gebruikmaakten in het eerste halfjaar. Nederlandse gasten overnachtten 6 procent vaker in een hotel. In de eerste zes maanden van 2017 waren er 12,4 miljoen overnachtingen van buitenlandse, en 10,5 miljoen van binnenlandse gasten in Nederlandse hotels.

Vooral Duitsers

Al langere tijd zijn Duitsers de grootste groep buitenlandse gasten. In het eerste halfjaar van 2017 overnachtten Duitse reizigers 19 procent vaker in een hotel dan een jaar eerder. Ook gasten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zorgden voor groei. Amerikanen overnachtten 21 procent meer in een hotel en Britten 8 procent. Het aantal overnachtingen van Russen steeg sterk. In het eerste halfjaar van 2017 logeerden 45 procent meer Russen in Nederlandse hotels, terwijl het aantal Russische hotelovernachtingen de afgelopen twee jaar juist daalde. Het aantal overnachtingen van Chinezen nam toe, na een lichte daling vorig jaar. Gasten uit Turkije boekten juist minder vaak een hotel.

Amsterdamse hotels populair

In geen enkele andere stad werden er zoveel hotelovernachtingen geboekt als in Amsterdam. Sterker nog: de hoofdstad is goed voor ruim een derde van alle overnachtingen en zelfs meer dan de helft van de hotelovernachtingen door buitenlanders. Van de binnenlandse overnachtingen is dat 11 procent.

In het eerste halfjaar steeg het aantal Amsterdamse overnachtingen met ruim 11 procent naar bijna 7,6 miljoen. Overnachtingen bij mensen thuis, via online platforms als airbnb, zijn daar niet bij inbegrepen. Het CBS heeft over die vorm van logies geen gegevens. Hoewel Amsterdam dus koploper is, neemt logeren in andere grote steden wel toe in populariteit. In Utrecht was de stijging sterk. Het aantal overnachtingen steeg daar met 34 procent naar bijna 350 duizend. Maar ondanks de stijging is het aantal overnachtingen in Amsterdam nog altijd 20 keer zo groot.

In alle provincies behalve Drenthe werd in het eerste halfjaar vaker gelogeerd in hotels dan een jaar geleden. De meeste hotelovernachtingen waren in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De drie Randstad-provincies waren goed voor twee derde van alle hotelovernachtingen.