Oud-stadspromotor Rinze Yntema is maandag overleden. De geboren Sneker heeft zich jarenlang met veel enthousiasme ingezet voor de stad en organiseerde onder de vlag van City Club Leeuwarden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw tal van evenementen.

Rinze Yntema werkte in die tijd als medewerker van Jaap van Gelder, de bekende ondernemer in meubels en aanverwante artikelen uit het Naauw en de Grote Hoogstraat. In deze meubelzaak werd ook het plan beraamd, met onder andere fotograaf Dick van der Heide, om een professionele marketingclub op te richten. Die zou moeten bestaan uit doeners en minder uit praters. De mannen ergerden zich aan de Friese VVV die weinig oog had voor Leeuwarden. Ook vonden ze dat de vele winkeliersverenigingen kortzichtig opereerden. Nadat de City Club enkele succesvolle evenementen op touw had gezet, waaronder een megabarbecue met behulp van tientallen slagers op het Leeuwarder Zaailand, dacht Yntema zijn stad verder te kunnen versterken door zitting te nemen in de gemeenteraad.

Hij werd geïnstalleerd als CDA-raadslid, maar dit werd geen succes. Yntema kreeg te maken met fractiediscipline, wethouders die, net als nu, de raad knevelden en stroperige procedures. Bovendien weigerde hij met meel in de mond te praten. Zijn ongezouten meningen over het in zijn ogen zwalkende marketingbeleid van de gemeente Leeuwarden stak hij niet onder stoelen en banken. ‘Er kon niks in Leeuwarden’, vertelde hij in 2002 aan het Stadsblad Liwwadders. Bij de eerste straatfestivals weigerde de gemeente Leeuwarden om het autoverkeer van de Nieuwestad te halen. De stadsbus tufte vrolijk door het publiek. ‘En dacht je dat de fietsers van de Elfstedenfietstocht op Pinkstermaandag door de stad mochten? Niks ervan!’

Op Pinkstermaandag overleed Rinze Yntema na een negatieve medische uitslag die hij een week eerder had gekregen. Rinze Yntema, de man die nooit ziek was, werd tachtig jaar oud.

(tekst: Stadsblad Liwwadders)

Stadspromotor Rinze Yntema neemt afscheid

‘Je moet het doen voor de gewone man en vrouw’

Deze maand neemt Rinze Yntema afscheid van de Stichting Promotie Leeuwarden/VVV. Yntema was bijna twintig jaar het gezicht van vrolijk Leeuwarden. Hij bedacht vele evenementen waaraan de Liwwadders plezier beleven. Zijn motto is: ‘’Je moet het doen voor de gewone man en vrouw op straat.’’

Het werken aan de promotie van een stad als Leeuwarden kruiste bij toeval zijn pad. Maar geheel toevallig was deze bijzondere baan nu ook weer niet, het heeft ook te maken met het karakter van de levenslustige senior. Yntema: ‘’Ik ben nooit honkvast geweest. Je krijgt een bredere kijk op de maatschappij als je regelmatig verkast. Daarom begrijp ik die werknemers van Aegon ook niet die niet van hun stoel te branden zijn, zoals onlangs in de krant stond. Het is voor jezelf en het bedrijf waar je werkt beter als je af en toe van functie verandert.’’

Yntema, in 1937 in Sneek geboren (‘vooroorlogse kwaliteit’) begon als meubelmaker en stoomde op naar verkoopleider en inkoper van een familiebedrijf in Nijkerk.

Het meubelmaken zit hem nog altijd in de vingers. De hobby beoefent hij nog regelmatig uit op zijn eigen zolder. In 1979 kwam hij terecht bij de meubelzaak van Sjoerd, en zijn zoon Jaap, van Gelder in het Naauw. ‘’Daar heb ik een geweldige tijd gehad. Het lag niet alleen aan het werk maar ook de gezelligheid van de buurt. Om de hoek in de Grote Hoogstraat werkten kleurrijke figuren als Koos Reinsma en Chris van den Berg. Daarmee had je altijd veel plezier.’’

Yntema’s functie veranderde toen de enkele jaren geleden overleden zakenman Jaap van Gelder in 1983 besloot om de City Club op te richten, een zakenvereniging met oog voor de hele stad. Yntema: ‘’Ook toen was er al – net als nu met het toerismebureau in Drachten – onvrede met de VVV/Friesland. Jaap vond dat ze zich te weinig inspanden voor de hoofdstad van Friesland. Ook ergerde hij zich aan de winkeliersverenigingen die niet verder keken dan hun eigen straat of hun eigen gevel. Hij vond dat er een stevige overkoepelende vereniging moest komen en richtte de City Club op.’’

Al snel werd duidelijk dat Yntema de man was die de nieuwe vereniging met praktische daden tot grote hoogte moest zien te brengen. ‘’Fotograaf Dick van der Heide heeft nog even aan het roer gestaan maar daarna vond Jaap dat ik de manager moest worden van de City Club’’. Negen jaar lang heeft de City Club als voorloper van de huidige professionele city marketing bestaan. In die tijd werden er vele evenementen op touw gezet. ‘’Er was hier niks en er kon vaak ook niks. Er was geen koninginnedag met een vrijmarkt die we nu kennen, geen kunstmarkt en geen boekenmark. En dacht je dat de fietsers van de Elfstedenfietstocht op Pinkstermaandag door de stad mochten? Niks ervan!’’

Volgens Yntema werden veel plannen gedwarsboomd omdat de gemeentelijke bestuurders het niveau te laag vond. Een houding die de scheidende organisator tot zijn schrik zelfs nu nog aantreft. Yntema: ‘’Het Leeuwarder Straatfestival is verdwenen omdat het op een hoger plan moest worden gebracht. Maar je moet je bij zo’n festival niet laten leiden door enkele dure groepen die voor hun eigen zelfbevrediging een kunstje opvoeren. Je moet het grote publiek niet van je vervreemden want dan ga je onderuit. Met het project Leeuwarden Landbouwstad is hetzelfde gebeurd. Het liep lekker tot we vanuit het stadshuis te horen kregen: het moet op een hoger niveau getild worden. We keken elkaar als organisatie aan en zeiden: dat wurdt niks en het werd niks. Als je wat organiseert moet je het doen voor de gewone man en vrouw op straat.’’

Ook de organisatoren van de gevestigde instellingen zoals schouwburg De Harmonie en theater Romein werkten lang niet altijd mee aan de gezelligheid in de stad. Yntema: ‘’Het zijn allemaal kleine koninkjes die blijven zitten in hun eigen koninkrijkje. De Harmonie is een belangrijk instituut maar Gerard Tonen (oud-directeur) had meer oog moeten hebben voor de hele stad. Tegen dat soort coryfeeën hebben we vaak moeten opboksen.’’

Een van de grootste successen die Yntema met de City Club boekte is het project Leeuwarden Lichtstad. Bijna zeshonderd panden in de binnenstad worden ’s avonds extra aangelicht. ‘’Het hele land is hier geweest om te kijken hoe wij dat deden, maar in geen enkele andere stad is de uitvoering gelukt zoals hier.’’ Het kan dus wel. ‘’Ja, het kan wel als we maar besluiten durven nemen. Minder praten en meer doen. Neem nou dat geklungel rond het Waagplein. Geef artiesten daar toch de kans hun kunsten te vertonen. Als stad moet je de mensen prikkelen!’’

Andries Veldman