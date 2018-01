Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft abrupt afscheid genomen van stadsgids Harry Drent. Volgens directeur Geart de Vries van het Historisch Centrum Leeuwarden, organisator van het overgrote deel van de stadswandelingen in Leeuwarden, zijn er diverse klachten over Drent binnengekomen. Onder meer van deelnemers van het in november gehouden LPB-congres.

Drent zegt al tien jaar stadsrondleidingen in opdracht van het Historisch Centrum te organiseren en heeft in al die tijd geen kritiek gehoord over zijn optreden. Met vrijwilligerscoördinator Wim van Driel heeft Drent twee keer in al die tijd contact gehad zonder dat hij is gewezen op onverwikkelijkheden. ‘Dan vind ik het vreemd dat ik nu zonder inhoudelijke argumentatie ontslag krijg aangezegd.’

Volgens Drent is er in de afgelopen vijf weken drie keer contact met hem geweest over de affaire. ‘Uit het eerste overleg is hij zelf weggestapt’, zegt Geart de Vries. In de twee andere overleggen is Drent, volgens De Vries, verteld wat er aan zijn optredens met gasten mankeerde. De kritiek zou zich toespitsen op Drent’s houding ten opzichte van het feest Culturele Hoofdstad en de keuze van Mata Hari als boegbeeld van een blockbuster-tentoonstelling in het Fries Museum. Harry Drent ontkent niet dat hij hierop kritiek heeft uitgeoefend, maar hij vindt ook dat dit binnen de perken is gebleven. ‘Ik mompel wel eens wat. Anderen, waaronder burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland hebben ook kritiek geuit op de Mata Hari-tentoonstelling.’

‘Harrie is Harrie, daar kan ik wel tegen’, reageert Geart de Vries. ‘Het is onzin dat wij hem de mond hebben gesnoerd. Wanneer je als stadsgids publiekelijk tekeer gaat tegen bijvoorbeeld de Mata Hari-tentoonstelling, dan is dat niet handig.’ Maar een ramp wil De Vries het ook weer niet noemen. ‘Toen ik nog bij Omrop Fryslân werkte ben ik wel met grotere grootbekken omgegaan.’

De Vries kan geen verklaring geven waarom het vrijwillig dienstverband zo abrupt is geëindigd terwijl Drent bijna tien jaar – gemiddeld twee à drie keer per maand – met gasten door de stad zwerft. Drent betreurt de gang van zaken. Hij vindt de tenen van het Historisch Centrum erg lang. De Vries wil, ondanks alle goede voornemens, geen verzoeningspoging ondernemen. ‘Het is wel goed zo.’