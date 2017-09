Ziehier, de nieuwste editie van Stadsblad Liwwadders, het enige echte Liwwadder Stadsblad. In deze uitgave onder meer de volgende artikelen:

Gerben Reitsma: Ik ga voor de speciale pioenroos – André Keikes: Wie wil er nog een antieke Friese klok? – Gijs Jacobse: Stadsontwikkeling is een staat in de staat – Nicator: Wij snappen niks van het gemeentelijk sportbeleid – Freddie Poelstra: Ik was stapelgek met Cambuur – En nog veel meer…

Veel leesplezier!