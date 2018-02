Alstublieft, de digitale februari editie van Stadsblad Liwwadders. Met in deze uitgave onder meer:

Eline en Sijmen de Vries over De Tuolle en De Smalle Brug in Stiens – André Keikes over het Fries, Nederlands en het Engels – Baukje de Vries over haar Leeuwarden – Eelco van der Lingen: Ik vind de context belangrijk – Erwin Jousma: plannen Cambuurstadion worden niet realistisch voorgeschoteld – Aly van der Mark en De Siberische winter van 1929 – Jan Ypma: Ik had niks met messen en vorken – Eddie en Hennie Kunst: Nijlân verpaupert – Dit wordt het jaar van Sander de Rouwe – Arno Brok en zijn nieuwe motor, en nog veel meer

Veel leesplezier