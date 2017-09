(Tekst: VHDG)

De SRV-wagen van VHDG gaat weer rijden! De Argentijnse Flora Reznik is gekozen als kunstenaar voor de derde editie van VHDG/SRV. Vanaf 8 september trekt zij zes weken lang door Friesland: reizend, overnachtend en werkend in de rijdende residency. Bij terugkomst op 21 oktober wordt Reznik feestelijk onthaald en is het resultaat van haar werk te zien in een vier weken durende solotentoonstelling in de Haniahof.

Tijdens de reisperiode zal Reznik kenmerkende elementen van het Friese grondgebied onderzoeken. Ze is vooral geïnteresseerd in oude concepten als ruilverkaveling die zowel het landschap als haar eigenaars hebben gevormd. Vanuit het perspectief van een buitenstaander zal zij op geheel eigen wijze de cultuur, taal en identiteit van de Friezen in beeld brengen.

Met performances en ingrepen gaat Reznik bovendien een fysieke relatie aan met het landschap. Zij zal de grenzen en raakvlakken onderzoeken tussen de begrippen ruimte, land, grondgebied en bodem. De SRV-wagen zou zelfs ingezet kunnen worden als agrarisch werktuig en daarmee kan de kunstenaar letterlijk het Friese landschap bewerken. Voorbijgangers, bezoekers en grondeigenaars worden uitgenodigd om mee te doen, vragen te stellen en mee te denken, en worden daardoor onderdeel van het werk.

VHDG/SRV is een tien weken durend project, dat dit jaar voor de derde keer wordt georganiseerd door kunstinitiatief VHDG. Na Teun Vonk en Matthias König neemt ditmaal de Argentijnse Flora Reznik (Buenos Aires, 1986) achter het stuur plaats. Zij slaapt, eet en werkt in de tot atelier omgebouwde SRV-wagen. Waar ze heen rijdt staat haar vrij, als ze maar binnen de provinciegrenzen blijft. De wagen is echter begrensd op 25 km/u, waardoor zij zich alleen kan verplaatsen via landweggetjes en B-wegen.

Flora Reznik

Reznik is in 2016 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst te Den Haag en behaalde in 2013 de Master Wijsbegeerte aan de universiteit van Buenos Aires. Haar onderzoeksonderwerp was het werk van deconstructiefilosoof Jacques Derrida.

Reznik exposeerde onder andere op kunstbeurs Art Rotterdam / Intersections en tijdens de zomertentoonstelling van Museum Belvédère te Heerenveen.

Over VHDG

VHDG is het kunstinitiatief uit Leeuwarden dat een impuls geeft aan de beeldende kunst in Friesland en een podium is voor lokale, nationale en buitenlandse kunstenaars. Regelmatig worden er beeldendekunstprojecten georganiseerd met interessante en nieuwe vormen van hedendaagse kunst op wisselende locaties in Leeuwarden en daarbuiten. Door haar benadering trekt VHDG een divers publiek.

Flora Reznik reist van 8 september t/m 20 oktober door Friesland. De resultaten van de residency worden van 21 oktober t/m 18 november tentoongesteld in de Haniahof, Haniasteeg 47 te Leeuwarden. Meer informatie over het gehele project is te vinden op www.vhdg.nl