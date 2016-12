Zoet is uit, bitter is hip, lees ik net op mijn computerscherm. Witlof en spruitjes zijn helemaal in. Maar als ik even een klein warenonderzoekje doe in mijn naaste omgeving blijkt alleen mijn vrouw deze mening te delen. Mijn beide dochters keren zich vol walging af van de vraagsteller. Ik dus. Als je het maar uit je hoofd laat, krijg ik toegeworpen van mijn nageslacht. Als je spruitjes wilt eten doe je dat maar alleen, zegt de oudste. En de jongste vult aan dat ze nooit en dan ook nooit van haar leven een hap witlof zal eten. Kijk en dat hadden ze nou even niet moeten doen. Even kijk ik mijn vrouw aan die me ongemerkt een knikje geef. Dan haal ik de zak met 5 kilo spruitjes tevoorschijn en met een sardonische grijns leeg die voorzichtig op de keukentafel. Vol afschuw kijken de nu bleke kinderkoppies me aan. Kom, zegt de oudste tegen haar zus, we bellen jeugdzorg.

Benodigdheden:

1 eetlepel zonnebloemolie

150 gram spekblokjes

600 gram schoongemaakte spruitjes

1 gehakte ui

12 gedroogde vijgen

zout en peper

2 eetlepel balsamicoazijn

Bereidingswijze:

Bak de spekblokjes en de ui zachtjes in de olie. Snijd ondertussen de gedroogde vijgen en de spruitjes in plakjes. Doe deze bij de spekjes in de pan, samen met 2 deciliter water. Strooi er peper en zout over en kook alles tot de spruitjes en de vijgen beetgaar zijn. Zorg dat het vocht helemaal verdampt is en roer er dan de balsamicoazijn door.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma