Bij de groenteboer zag ik spruitjes liggen. Niet zo uitzonderlijk natuurlijk in deze tijd van het jaar. Alleen zaten deze spruitjes nog aan de stronk. Sommige mensen willen dat zo, zei de groenteboer, die denken dat spruitjes langer vers blijven als ze aan de stronk zitten. Nadat we beide weer een beetje bij gekomen waren van het lachen, zei de groenteman dat hij de spruitjes niet meer per kilo maar per stronk verkocht. Zouden ze de stronken ook eten, vroeg ik. Waarom niet, zei de altijd voor nieuwe culinaire ontwikkelingen openstaande groentewinkelier. Wij gaven de stronken vroeger aan de kippen, alleen de bovenste toppen met de blaadjes kregen we wel eens te eten, vertelde ik. Maar alleen als de bodem van mijn moeders portemonnee eerder in zicht was dan het einde van de maand.

Benodigdheden:

750 gram spruitjes

7 eetlepels sesamzaadjes

2 eetlepels sojasaus

2 eetlepels mirin (zoete Japanse kookwijn)

1 half bosje peterselie

Bereidingswijze:

Maak de spruitjes schoon. Snijd ze in stukjes. Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan. Wrijf 6 eetlepels van de sesamzaadjes fijn in een vijzel tot je een poeder hebt. Vermeng het sesampoeder met de sojasaus en de mirin tot een dikke pasta. Verhit een wok op hoogvuur. Giet er 1 deciliter water in en voeg meteen de spruitjes toe. Roerbak tot de spruitjes na enkele minuten beetgaar zijn. Voeg de sesampasta toe en roerbak nog 1 minuut. Hak de peterselie en strooi die er samen met de overgebleven sesamzaadjes over. Schep de spruitjes meteen in een schaal.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma