Persoonlijk zou ik het zo doen. Ik zou bij de groenteboer een kropje sla kopen, de blaadjes loshalen en daarna wassen en drogen. Daarna zou ik in een grote kom een dressing maken. Dan zou ik de slablaadjes heel behoedzaam door die dressing halen tot ze allemaal bedekt zijn met een laagje. Daarna zou ik 2 sneetjes brood inwrijven met een gehalveerd knoflookteentje, het brood in kleine blokjes snijden en ze daarna krokant bakken in een beetje olijfolie. En deze knapperige broodblokjes over de salade strooien. Maar je kunt natuurlijk ook een zakje gewassen slasoorten kopen en deze in een kom leegschudden, daar een lekkere zoete dressing uit een fles overheen schudden en dan kant-en-klare gebakken broodblokjes uit het tweede zakje er overheen strooien. Maar zo zou ik het dus niet doen.

Benodigdheden:

350 gram baby-spinazie

3 plakjes gerookt spek

2 eetlepels (cider)azijn

1 theelepel bruine suiker

2 theelepels gladde mosterd

zwarte peper uit de molen

2 eetlepels zonnebloemolie

Voor de croutons

100 gram witbrood zonder korst, in kleine blokjes gesneden

2 eetlepels gesmolten boter

1 theelepel paprikapoeder

1 theelepel uipoeder

Bereidingswijze:

Was en droog de baby-spinazie. Bak de plakjes spek krokant in een droge koekenpan. Haal ze uit de pan en laat het spek afkoelen. Giet nu de cider in de pan met het vrijgekomen spekvet. Voeg de suiker, de mosterd, de verkruimelde plakjes spek en de olie toe. Roer alles goed door elkaar met een garde. Roer ook wat vers gemalen zwarte peper door de dressing. Vermeng de ingrediënten voor de croutons in een kom. Strooi de broodblokjes op een bakplaat en bak ze bruin en krokant in de oven. (180 graden) Haal de spinazieblaadjes door de dressing en doe ze in een kom. Strooi de croutons erover.

Klaas Kasma

