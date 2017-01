Tot een uur of 5 ’s middags gaat het wel. Daarna wordt ik wat onrustig, loop heen en weer naar de koelkast, neem een slok cola uit de fles, snij een stuk worst af en check mijn Facebook. Ik snauw mijn kinderen af, die voor de televisie zitten te klieren, struikel over de kat die me voor mijn voeten loopt en neem nog een slok cola. Zou je niet weer beginnen, vraagt mijn vrouw, je wordt er niet gezelliger op. Woest kijk ik haar aan. Natuurlijk niet. Ik houd me aan mijn afspraken. Ook al heb ik die op de allereerste nieuwjaarsreceptie van het jaar in licht benevelde toestand gemaakt. En ik hoef nog maar 2 weken, 6 dagen en een paar uur. ‘Dry January’.

Benodigdheden:

400 gram spaghetti

2 deciliter witte wijn

2 deciliter room

2 blikjes tonijn op water

2 gehakte uien

4 tenen knoflook uit de knijper

60 gram geraspte Parmezaanse kaas

0.5 deciliter olijfolie

veel gehakte peterselie

zout en peper

Bereidingswijze:

Fruit de uien en de knoflook glazig in de olijfolie. Voeg de wijn toe en laat deze tot de helft inkoken. Laat de tonijn uitlekken en voeg deze samen met de room toe. Laat de saus al roerende 5 minuten zachtjes koken. Roer de Parmezaanse kaas er door. Breng de saus op smaak met peper, zout en gehakte peterselie. Kook de spaghetti in ruim water met zout beetgaar. Giet de spaghetti af. Verdeel het over 4 borden. Schep de tonijnsaus er over en bestrooi alles tot slot met meer gehakte peterselie.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma